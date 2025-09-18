Украйна удари завода на Газпром в Башкортостан и рафинерията във Волгоград

Дронове с голям обсег на Службата за сигурност на Украйна атакуваха една от най-големите руски нефтени рафинерии в Башкортостан. Атаката тази сутрин е срещу „Газпром Нефтохим Салават“, съобщи УНИАН.

Според предварителна информация дроновете са ударили инсталацията ELOU-AVT-4, сърцето на рафинерията, която отстранява вода и соли от петрола, след което той може да бъде преобразуван в бензин, дизел, керосин и мазут.

Голям пожар е избухнал в рафинерията, черен дим се извива над нея. Властите на Башкортостан потвърдиха щетите.

СБУ систематично прекъсва потока от петродолари към руския военен бюджет. Всяко попадение върху руска нефтена рафинерия намалява способността на агресора да води война срещу Украйна. Дълбоките удари дълбоко в Русия показват, че безопасни региони за врага вече не съществуват“, съобщи добре информиран източник от СБУ.

Рафинерията във Волгоград е смятана за един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия и бе повреждана и при предишни атаки. Киев я атакува, защото рафинерията произвежда гориво за руските въоръжени сили.

Според предварителна информация работата на рафинерията е спряна.