Украйна удари с дронове рафинерия и завод в Русия

Украински дронове успешно атакуваха два ключови обекта на руската нефтена и газова индустрия: газопреработвателен завод в Оренбург и нефтопреработвателна рафинерия в Самарска област, съобщи УНИАН.
След атаката избухна пожар в газопреработвателния завод в Оренбург. Губернаторът на областта Евгений Солнцев съобщи, че инфраструктурата на завода е частично повредена: ударът с дрон е предизвикал пожар в един от цеховете.
Очевидци са чули 5-7 силни експлозии и са видели дим. Местното летище не е изпращало и приемало никакви самолети.
Оренбургският газопреработвателен завод се счита за най-големия газохимически комплекс в света, преработващ 37,5 милиарда кубически метра газ годишно.
Дронове атакуваха и нефтопреработвателна рафинерия в Новокуйбишевск, Самарска област в Русия. Това е една от най-големите нефтопреработвателни заводи в Поволжието и е част от групата на нефтената компания „Роснефт“.
Рафинерията произвежда широка гама от продукти, включително реактивно гориво, смазочни материали за ракети-носители и масла за леки автомобили. Годишният ѝ капацитет за рафиниране надхвърля 8,8 милиона тона петрол.
Украински дронове вече са атакували тази рафинерия няколко пъти.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3980
2
19.10 2025 в 10:39
21919
1
19.10 2025 в 10:27
България иска бърза екстрадиция на афганистански граждани
Конференция за образование и религия: Сблъсък на гледни точки
Британски военен кораб е избухнал в пламъци, след като е бил поразен край бреговете на Йемен
Санкции за близо 1,2 милиона лева е наложило Тол управлението на претоварени тирове за два дни
Още два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България
Ден 227: Фашизъм в реално време. Канадските дневници на Райна Александрова