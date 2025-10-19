Украйна удари с дронове рафинерия и завод в Русия

Оренбургският завод се счита за най-големия газохимически комплекс в света, преработва 37,5 милиарда кубически метра газ годишно

Украински дронове успешно атакуваха два ключови обекта на руската нефтена и газова индустрия: газопреработвателен завод в Оренбург и нефтопреработвателна рафинерия в Самарска област, съобщи УНИАН. 

След атаката избухна пожар в газопреработвателния завод в Оренбург. Губернаторът на областта Евгений Солнцев съобщи, че инфраструктурата на завода е частично повредена: ударът с дрон е предизвикал пожар в един от цеховете.

Очевидци са чули 5-7 силни експлозии и са видели дим. Местното летище не е изпращало и приемало никакви самолети.

Оренбургският газопреработвателен завод се счита за най-големия газохимически комплекс в света, преработващ 37,5 милиарда кубически метра газ годишно.

Дронове атакуваха и нефтопреработвателна рафинерия в Новокуйбишевск, Самарска област в Русия. Това е една от най-големите нефтопреработвателни заводи в Поволжието и е част от групата на нефтената компания „Роснефт“. 

Рафинерията произвежда широка гама от продукти, включително реактивно гориво, смазочни материали за ракети-носители и масла за леки автомобили. Годишният ѝ капацитет за рафиниране надхвърля 8,8 милиона тона петрол.

Украински дронове вече са атакували тази рафинерия няколко пъти.

