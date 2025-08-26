Украйна призна за първи път, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област, където Москва твърдеше, че напредва от юли, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Да, те са навлезли" в тази територия, където "в момента се водят боеве", потвърди говорителят на украинската армия в този район Виктор Трехубов. Досега Киев отричаше да има каквото и да било руско настъпление там.

Руснаците са превзели две села в югоизточната украинска Днепропетровска област, съобщиха и украински изследователи на публично достъпни източници на информация, докато войските на Кремъл продължават офанзивата си на фона на забавените дипломатически усилия за прекратяване на войната, отбеляза Ройтерс.

Украинската армия, която е в неравностойно положение по отношение на численост и въоръжение, се бори да отблъсне настъплението на руските войски в голяма част от източната част на страната, докато Москва увеличава натиска върху Киев да отстъпи територии в рамките на евентуални мирни преговори.

Руските сили окупират селата Запоризке и Новогеоргиевка, съобщи сайтът "ДийпСтейт" (DeepState), който следи развитието на бойните действия. Министерството на отбраната в Москва твърди, че са превзети и двете села.

Днес украинската армия отхвърли като неверни съобщенията, че руските войски са окупирали тези села.

"Руснаците са навлезли (там) и се опитват да установят контрол. Нашите сили се борят да запазят позициите си", коментира Требухов пред Ройтерс.

Москва обяви през юли, че са превзели първото си село в Днепропетровска област. Областта не е сред петте украински региона, за които Русия претендира като своя територия.

Картата на "ДийпСтейт" показва, че поне още две други села в Днепропетровска област са окупирани или са арена на сражения, сравнително малки площи в региона с площ над 31 000 квадратни километра.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли значението на настъплението на Русия в района, описвайки го миналия месец като целящо да постигне "медийна победа".