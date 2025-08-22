Украйна пак спря петрола на Унгария и Словакия с удар по Дружба

Унгария и Словакия остават без доставки на суров петрол, след като помпена станция на нефтопровода "Дружба" беше атакувана с украински дрон за втори път този месец.

Украинските военни са ударили нефтопроводната помпена станция "Унеча" в Брянска област на Русия късно снощи, след което подаването на суров петрол към Европа е било прекъснато.

Временното прекъсване на руския петрол за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба" не оказва влияние върху сигурността на доставките за Германия, заяви днес германското икономическо министерство, цитирано от Ройтерс и БТА.

Доставките на петрол към Унгария по съоръжението са спрени заради атаката, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто. Доставките на петрол за Словакия по "Дружба" също са били прекъснати снощи, съобщи словашкият оператор "Транспетрол".

В началото на седмицата Унгария и Словакия съобщиха, че са спрели да получават руски суров петрол по "Дружба" след украински удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област, но два дни по-късно доставките бяха възобновени.

Украйна засили атаките си срещу енергийната инфраструктура на Русия, вземайки на прицел сектор, който играе огромна роля във финансирането на военните усилия на Кремъл. Продажбите на петрол и газ съставляват една четвърт от общите бюджетни приходи на Русия.