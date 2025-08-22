Украйна пак спря петрола на Унгария и Словакия с удар по Дружба

Украйна е нанесла удар по руската нефтена помпена станция "Унеча"

OFFNews 22 август 2025 в 13:59 3183 8

Снимка БТА/АП

Унгария и Словакия остават без доставки на суров петрол, след като помпена станция на нефтопровода "Дружба" беше атакувана с украински дрон за втори път този месец. 

Украинските военни са ударили нефтопроводната помпена станция "Унеча" в Брянска област на Русия късно снощи, след което подаването на суров петрол към Европа е било прекъснато. 

Временното прекъсване на руския петрол за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба" не оказва влияние върху сигурността на доставките за Германия, заяви днес германското икономическо министерство, цитирано от Ройтерс и БТА. 

Доставките на петрол към Унгария по съоръжението са спрени заради атаката, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто. Доставките на петрол за Словакия по "Дружба" също са били прекъснати снощи, съобщи словашкият оператор "Транспетрол".

В началото на седмицата Унгария и Словакия съобщиха, че са спрели да получават руски суров петрол по "Дружба" след украински удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област, но два дни по-късно доставките бяха възобновени. 

Украйна засили атаките си срещу енергийната инфраструктура на Русия, вземайки на прицел сектор, който играе огромна роля във финансирането на военните усилия на Кремъл. Продажбите на петрол и газ съставляват една четвърт от общите бюджетни приходи на Русия. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4246

    8

    БотоксПутю

    22.08 2025 в 18:44

    -0
    +0
    Чудя се защо Орбан и Фицо още не са номинирали Оранжевия за Нобеловата награда за мир?

    2705

    7

    Kalki

    22.08 2025 в 17:53

    -0
    +0
    А Орбан веднага се оплакал на добрия чички Дон да накаже лошите украинци.

    4000

    6

    mihailov

    22.08 2025 в 15:22

    -0
    +0
    Цитат от БТА: "... Тръбопроводът "Дружба" минава през Брянска област и се разделя на северна част (към Полша и Германия) и южна част (към Унгария, Словакия и Чехия). Доставките на руски петрол за Полша са прекратени през февруари 2023 г., а за Германия – от началото на 2023 г., но южната част продължава да снабдява Унгария и Словакия."

    4000

    5

    mihailov

    22.08 2025 в 15:20

    -0
    +2
    Северно разклонение на "Дружба" захранваше Полша и Германия.

    Полша – до края на 2022 г. получаваше значителни количества; след ембаргото на ЕС (дек. 2022) и прекратяването на договорите, доставките са спрени.

    Германия – до 2022 получаваше (Schwedt и Leuna рафинериите), но от януари 2023 официално прекрати доставките.

    Днес северният клон практически не работи за ЕС.

    2970

    4

    Джендо Джедев

    22.08 2025 в 14:56

    -0
    +0
    Конски,

    Тук вече не мога да не се съглася с теб.

    2973

    3

    Johnny B Goode

    22.08 2025 в 14:47

    -0
    +2
    Коня, не "циничен човек". Всеки трезвомислещ човек това би си помислил. Това е логичният извод.

    18112

    2

    Bad Horse

    22.08 2025 в 14:45

    -0
    +2
    Това, че повечето европейски страни продължават да купуват руски горива, е срам и позор. Не е само Унгария. Малко или много почти всички купуват. Общо ЕС е 3/4 от Китайската консумация! Индия е на трето място. Останалите са дребни.

    Парите, които Европа плаща на Русия за горива, са повече от парите, които дава на Украйна за войната. Циничен човек би помислил, че подклаждат огъня на войната.

    Украинците трябва просто да затворят кранчето и толкоз. Какво ще направят европейците? Да се биииийп в дебелите бииийп!

    2973

    1

    Johnny B Goode

    22.08 2025 в 14:42

    -0
    +5
    Тъй, тъй... Всички европейци сме против агресора, ама нефта си тече и му пращаме парички.
    Айде Словакия и Унгария нямали море и нямали откъде да внасят, ама Германците? Деба и мушмуроците им оядени дебели бюргерски, ****.
    Докато не им се запали плевника, няма да разберат, че селото гори.
     
    X

    Тодор Тагарев във Фронтова линия