Украйна освободи младежа с двойно гражданство, вече не е мобилизиран

OFFNews 24 септември 2025 в 08:44 745 2
Любомир Киров

Снимка

Любомир Киров

"Вече не е мобилизиран, освободен е, животът му е извън опасност, в момента е на сигурно място”, съобщи бащата 28-годишния Любомир Киров пред bTV.

Сънародникът ни бе задържан от Одеската служба за мобилизация ТЦК на 1 септември. „Майка му се прибира от работа. Той казва, че ще излезе на улицата да подиша чист въздух. След 10-15 минути не се прибира, тя чува шум, него го няма“, разказва бащата. Следват часове, в които семейството откриват Любомир в службата за мобилизация, сигнализират на българското консулство. 

За случая съобщи и бащата на загиналата Сияна - Николай Попов, който призова в социалните мрежи за намеса на българската държава.

Попов твърди, че Киров е български гражданин, с българска лична карта. Майка му е украинка и живее в Украйна. Той е бил при нея. Преди дни Любомир е отвлечен от улицата и насилствено изпратен към фронта. Баща му се свърза с мен – моли за помощ, за да спаси детето си от сигурна смърт. Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена. Той няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта", твърди още Попов. 

Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация, съобщиха съобщиха от Министерството на външните работи.

По-рано от президентската институция изпратиха писмо до МВнР във връзка с информация за насилствено задържан български гражданин в Украйна. От „Дондуков“ 2 призоваха дипломатическото ни ведомство да изясни случая.  за задържането на Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна.

От МВнР обявиха, че поддържат активна комуникация както със семейството на Киров, така и с компетентните украински институции. 

Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от партия ГЕРБ на официалната ѝ страница във Фейсбук.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    5129

    2

    Mateevk

    24.09 2025 в 09:37

    -0
    +0
    Поредното популистко шоу с рашистки привкус. Ако е бил негоден за военна служба, дали пък затова не са го освободили украинските нечовеци, които изпращат на сигурна смърт млади момчета? Е, вярно, че смъртта идва от Путин, но всъщност виновни са все пак Зеленски и българската държава засега с малко "д". Затова и въпросният баща не се е сетил да ходи да протестира пред руското посолство, където са истинските потенциални убийци на сина му.

    4246

    1

    БотоксПутю

    24.09 2025 в 09:10

    -0
    +2
    Шишо още не си е казал тежката дума по казуса?
     
    X

    Цветанов: Желязков е забранил да го наричат