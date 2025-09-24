Украйна освободи младежа с двойно гражданство, вече не е мобилизиран

"Вече не е мобилизиран, освободен е, животът му е извън опасност, в момента е на сигурно място”, съобщи бащата 28-годишния Любомир Киров пред bTV.

Сънародникът ни бе задържан от Одеската служба за мобилизация ТЦК на 1 септември. „Майка му се прибира от работа. Той казва, че ще излезе на улицата да подиша чист въздух. След 10-15 минути не се прибира, тя чува шум, него го няма“, разказва бащата. Следват часове, в които семейството откриват Любомир в службата за мобилизация, сигнализират на българското консулство.

За случая съобщи и бащата на загиналата Сияна - Николай Попов, който призова в социалните мрежи за намеса на българската държава.

Попов твърди, че Киров е български гражданин, с българска лична карта. Майка му е украинка и живее в Украйна. Той е бил при нея. Преди дни Любомир е отвлечен от улицата и насилствено изпратен към фронта. Баща му се свърза с мен – моли за помощ, за да спаси детето си от сигурна смърт. Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена. Той няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта", твърди още Попов.

Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация, съобщиха съобщиха от Министерството на външните работи.

По-рано от президентската институция изпратиха писмо до МВнР във връзка с информация за насилствено задържан български гражданин в Украйна. От „Дондуков“ 2 призоваха дипломатическото ни ведомство да изясни случая. за задържането на Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна.

От МВнР обявиха, че поддържат активна комуникация както със семейството на Киров, така и с компетентните украински институции.

Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от партия ГЕРБ на официалната ѝ страница във Фейсбук.