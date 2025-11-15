Украйна нанесе удар по петролна рафинерия в Рязан

Украинските въоръжени сили заявиха днес, че са нанесли удар по руската нефтопреработвателна рафинерия в Рязан, добавяйки, че на мястото са наблюдавани множество експлозии и голям пожар, предадоха Ройтерс и Укринформ.

Украинските сили са нанесли удари и по радарната станция „Небо-У“, намираща се на окупирания Кримски полуостров, военен влак близо до временно окупирания град Токмак в Запорожка област и групи руски военнослужещи близо до Вовчанск в Харковска област, съобщи украинският генерален щаб във „Фейсбук“.

Рязан се намира на около 200 километра югоизточно от Москва.

Рафинерията произвежда бензин А-92/95/98/100, дизел, реактивно гориво, втечнени газове и други нефтопродукти. Тя произвежда годишно средно 840 000 тона авиационен керосин "TS-1", който се използва от руските Въздушно-космически сили.

Ройтерс прави уговорката, че това съобщение не може да бъде проверено по независим път. До момента няма коментар от руска страна.

По-рано днес Министерството на отбрана на Русия обаче съобщи, че през нощта са били унищожени 64 украински дрона, 25 от които - над Рязанска област.

Вчера беше предприета операция от Центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна, в която бяха унищожени четири пускови установки на ракетната система С-400 „Триумф“ и два радара в Новоросийск, предаде още Укринформ.

На 11 ноември нефтопреработвателният завод в руския град Саратов спря първичната преработка на нефт след украински атаки с дронове, припомня Укринформ.

Украйна редовно нанася удари по руските нефтопреработвателни рафинерии с дронове с цел да намали способността на Москва да финансира мащабната си инвазия, започнала през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.

    2973

    2

    Johnny B Goode

    16.11 2025 в 05:25

    -0
    +2
    Глупости.
    Всички знаят, че това са само паднали отломки от успешно свалени от руското ПВО дронове.

    3930

    1

    бай Падежко

    16.11 2025 в 03:42

    -0
    +5
    Браво! Скоро ще им стане юсно "кон боб яде ли" и как "лакум *** кръв ****".
     
