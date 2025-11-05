Украйна планира да замени монетите си копейки, за да се отърси от оставащия символ на предишното господство на Москва, заяви управителят на централната банка Андрий Пишни, цитиран от Ройтерс. Той се надява промяната да бъде завършена тази година.

Украйна въведе своята валута гривна през 1996 г., пет години след като получи независимост от Съветския съюз, като започна да сече свои собствени монети, но запази името копейка - копийка на украински. Новите монети, известни с историческия украински термин „шах“, биха отбелязали поредното отдръпване от Русия почти четири години след началото на войната.

„Най-сетне трябва да завършим... паричната реформа и да премахнем всякаква връзка с Москва. Защото ние имаме наше собствено (име). И е дошло времето най-накрая да си го върнем“, каза Пишни.

Украинският парламент се готви да обсъди законопроекта за замяна на монетата, а централната банка организира публични дискусии, изложби и други събития, за да популяризира предложението.

Шахът, което означава „стъпка“, е бил използван като паричен термин в Украйна през 16-ти и 17-ти век. Банкноти с име „шах“ са били в обращение и по време на Украинската революция през 1917-1921 г., каза Пишни, показвайки банкноти от този период.

„Важно е да се каже, че копейката е запазена само в три от (15) бивши републики на Съветския съюз. Русия, Беларус и Украйна“, добави Пишни.

Руският е майчин език за много украинци и населението е имало предимно положително отношение към Русия в началото на 2000-те години. Някои все още говорят руски, но войната е накарала мнозина да се откажат от връзките си с руския език и култура, за чието опазване Москва твърди, че се бори.

Стотици села и градове са променили имената на улиците си, а паметници на съветски или руски дейци са демонтирани. Паметни плочи на руски автори, художници или учени, които са посещавали, работили или живели в Украйна, са премахнати.

Украинците, особено по-младите, преоткриват националната си история и идентичност, възвръщайки си украинските писатели, поети, художници и музиканти и други известни личности.

Проучване, проведено от Киевския международен институт по социология, през септември показа, че около 91% от украинците имат негативно отношение към Русия, докато 4% я приемат положително.

Някои критици поставиха под въпрос времето за преминаване към монетата в момент, когато военновременният бюджет вече е претоварен. Пишни обясни, че това няма да доведе до допълнителни разходи. Единствената монета, която сега е в обращение - а сега ще стане 50 „шаха“ или малко повече от един щатски цент - ще бъде заменена постепенно.