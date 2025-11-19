Украйна е нанесла удар с американски ракети по руския град Воронеж

Украинските сили са изстреляли 4 произведени в САЩ ракети АТАКМС (ATACMS) по руския град Воронеж, съобщи руското министерство на отбраната, като заяви, че ударът е бил насочен срещу цивилни обекти, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
"По време на противоракетния бой руските бойни екипажи на зенитната ракетна система С-400 и зенитния ракетно-оръдеен комплекс "Панцир" са свалили всички ракети АТАКМС", съобщи още министерството, като публикува и снимки, за които твърди, че показват части от ракетите.
Пусковите установки МЛРС са били унищожени с удари на ракети "Искандер".
Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи в "Телеграм", че предупреждението за опасност от удар на дронове е отменено. Режимът на тревога беше обявен снощи в 21:27 ч. московско време. В същия период беше обявено и отменено и предупреждението за опасност от ракетен удар.
47
6
19.11 2025 в 11:31
1953
5
19.11 2025 в 11:02
1700
4
19.11 2025 в 10:54
2973
3
19.11 2025 в 10:38
Да не би отломките да са паднали пак някъде на кофти място?
1500
2
19.11 2025 в 10:35
2970
1
19.11 2025 в 09:24
