Украйна е нанесла удар с американски ракети по руския град Воронеж

OFFNews 19 ноември 2025 в 09:15 3092 6
Ракетна атака

Снимка УНИАН, архив
Пусковите установки МЛРС са били унищожени с удари на ракети "Искандер".

Украинските сили са изстреляли 4 произведени в САЩ ракети АТАКМС (ATACMS) по руския град Воронеж, съобщи руското министерство на отбраната, като заяви, че ударът е бил насочен срещу цивилни обекти, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"По време на противоракетния бой руските бойни екипажи на зенитната ракетна система С-400 и зенитния ракетно-оръдеен комплекс "Панцир" са свалили всички ракети АТАКМС", съобщи още министерството, като публикува и снимки, за които твърди, че показват части от ракетите.

Пусковите установки МЛРС са били унищожени с удари на ракети "Искандер".

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи в "Телеграм", че предупреждението за опасност от удар на дронове е отменено. Режимът на тревога беше обявен снощи в 21:27 ч. московско време. В същия период беше обявено и отменено и предупреждението за опасност от ракетен удар.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    47

    6

    Октим

    19.11 2025 в 11:31

    -0
    +2
    Най-склонен съм да вярвам, че такава атака изобщо НЕ се е състояла ... А и съм почти сигурен!!!

    1953

    5

    craghack

    19.11 2025 в 11:02

    -0
    +10
    Ракетите са ги свалили, най-вероятно с помоща на Краснов и ко. Обаче как били унищожили и пусковите установки е направо фантасмагория...

    1700

    4

    Gavrilov

    19.11 2025 в 10:54

    -0
    +10
    Ахаа, а тези унищожени от "искандер" установки... ту тук с нас в стаят ли са сега?

    2973

    3

    Johnny B Goode

    19.11 2025 в 10:38

    -0
    +10
    И как знаят, че са били насочени по цивилни обекти като са ги унищожили в небето?
    Да не би отломките да са паднали пак някъде на кофти място?

    1500

    2

    CritiK

    19.11 2025 в 10:35

    -0
    +4
    Offнюz пак ретранслира руска пропаганда. Трийте ми коментарите, колкото си искате, но това не променя фактите!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    19.11 2025 в 09:24

    -0
    +18
    Ако се вярва на орките, вече са унищожени поне 6545846 пускови установки. Тоест - около 1000 пъти повече от произведените. А и ракетите им са лесни за сваляне, обаче много лоши отломки правят, много! ;)
     
    X

    Супероръжията на войната преди и сега. Фронтова линия с Камен Невенкин