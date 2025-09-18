Украинците ще учат поляците как се свалят руски дронове

Украйна ще помогне на Полша да се бори с вражески дронове. Това стана ясно от среща на полския вицепремиер и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в Киев с украинския министър на отбраната Денис Шмигал.

„Ще подпишем споразумение за сътрудничество между министерствата, както и за придобиване на умения в работата с дронове. Разговорите ще обхванат и развитието на съвместни индустриални инициативи. Мисля, че поляците очакваха това – след период, когато усилията ни да помагаме на населението бяха толкова огромни,“ заяви Кошиняк-Камиш по време на визитата си.

В четвъртък двамата министри обсъдиха актуалната ситуация в Украйна, продължаващата подкрепа от съюзниците в НАТО, както и споразуменията за двустранните отношения. Преди посещението си министър Кошиняк-Камиш заяви, че разговорите ще целят да помогнат на Украйна да се доближи до Запада и да избегне завръщане под влиянието на Москва.

Първият документ се отнася до военното сътрудничество, което е от решаващо значение за Въоръжените сили на Полша и НАТО. Вторият е насочен към изграждането на способности за използване на дронове и борба с тях, а третият – към дейностите в Центъра за анализ, обучение и образование на НАТО–Украйна в Бидгошч, Северна Полша.

„Това е единствената институция, която осезаемо свързва НАТО и Украйна“, посочиха от полското Министерство на отбраната в изявление в социалните мрежи.

Очакват се и по-нататъшни разговори със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров за задълбочаване на военното сътрудничество, включително обявената от президента Зеленски подкрепа за обучение на полски войници в използването на дронове в бойни условия.

Това се случва след инцидента от нощта на 10 септември, когато 21 дрона нарушиха въздушното пространство на Полша, а няколко бяха свалени от полските и натовските системи за противовъздушна отбрана.

Сутринта полската делегация отдаде почит на загиналите за Украйна, както и на полските войници, убити от Съветския съюз по времето на Сталин - на гробището Биквиня край Киев.