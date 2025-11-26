Украинските преговарящи в Женева: Няма да правим промени в Конституцията

Украинският преговарящ екип в Женева няма правомощия да обсъжда териториални въпроси, а само очерта червени линии, заявявайки, че няма да бъдат правени промени в Конституцията. Това заяви Олександър Бевз, съветник на ръководителя на президентската администрация и представител на украинската делегация на преговорите със Съединените щати в Женева, в предаването на Радио Свобода „Свобода LIVE“.

Според него украинската страна многократно е заявявала, че всяко обсъждане на териториални въпроси трябва да се основава на две неща. Първо, настоящата линия на контакт трябва да служи като основа за подобни дискусии. Второ, обсъждането на тези въпроси трябва да бъде на ниво държавни лидери.

„И когато обсъждахме предишни формати, например, когато се срещнахме три пъти с руснаците, за да обсъдим прекратяване на огъня, руската страна инициира дискусии на техническо ниво, по-специално по тези чувствителни въпроси. Винаги заявявахме, че не сме упълномощени. Между другото, президентът също не ни упълномощи да вземаме каквито и да било решения в Женева по териториални въпроси. Заявихме, че Украйна няма да приеме никакво признание свои територии за руски и Украйна няма да прави никакви промени в Конституцията си. И това са червените линии, очертани от украинския народ“, каза Бевз.

Освен това той отбеляза, че позицията на Украйна остава, че членството в НАТО е „най-добрата, най-оптималната гаранция за сигурност“, но реалността е, че сред страните членки на НАТО има такива, които не подкрепят присъединяването на Украйна към Алианса. Въпреки че няма консенсус по този въпрос в НАТО, Украйна обсъжда алтернатива.

„За да бъдат гаранциите за сигурност ефективни, на Украйна трябва да се предложи нещо – не само декларативно, а на ниво правно обвързващ, ратифициран документ или поредица от документи – което би повторило подхода към гаранциите за сигурност, който условно може да се нарече „от типа на член 5“, отбеляза съветникът на ръководителя на офиса на президента.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече заяви, че основната отстъпка, която Русия би направила в контекста на мирно споразумение с Украйна, би била просто да спре бойните действия.

На допълнителен въпрос какви възможни териториални отстъпки би могла да направи Украйна за мирно уреждане, Тръмп отговори: