Украински спецчасти удариха руски жп линии и рафинерия

Поне трима руски войници загинаха, след като украински спецчасти взривиха железопътна линия и причиниха дерайлиране на два влака при отделни атаки дълбоко зад вражеските линии, съобщи "Индипендънт".

Дизелов локомотив е дерайлирал близо до Санкт Петербург, малко след като товарен влак с празни горивни цистерни е излязъл от релсите в същата зона, обявиха властите.

Атака на железопътни линии в Орьол, на около 193 км от украинската граница, доведе до смъртта на трима членове на руския гвардейски екип, изпратен да обезвреди бомба.

Мините, разположени по протежение на участъка Малоархангелск-Глазуновка, избухнали по време на обезвреждането.

Украински военен източник съобщи пред The Kyiv Independent, че Киев стои зад "уникално сложната" операция за нарушаване на руския железопътен трафик. Той обясни, че "тези железопътни линии са критични маршрути за снабдяване на руските сили в посоките Харков и Суми". И двете области изпитват сериозни транспортни затруднения.

Губернаторът на Орьолска област Андрей Кличков предупреди гражданите, че движението на няколко влака е забавено, като са осигурени автобуси за заместващ транспорт. Александър Дрозденко, губернатор на Ленинградска област, заяви, че броят на автобусите по маршрута Луга–Гатчина–Санкт Петербург е увеличен след атаката.

Последната атака на Украйна срещу руските жп линии идва часове след ударите по рафинерия за петрол, която предизвика пожар в Кириш, Ленинградска област.

Според Киев тези удари имат за цел да затруднят военните усилия на Москва. Обектът, опериран от руския петролен гигант Сургутнефтегаз, произвежда почти 17,7 милиона метрични тона суров петрол годишно, еквивалентно на 355 000 барела на ден.

Заедно с атаките по ключова руска нефтена и газова инфраструктура, Украйна многократно е насочвала ударите си и към транспортните връзки на противника, което създава проблеми най-вече за местното население. Смята се, че десетки хиляди цивилни руснаци са били засегнати, след като големи летища в Москва временно бяха затворени през юли след продължителна украинска атака с дронове.

Според данни на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) ударите с безпилотни летателни апарати в първите месеци на 2025 г. са принудили Русия многократно да спира работа на летищата. От януари до 10 май 2025 г. руските летища са били затворени рекордните 217 пъти — най-високият показател от началото на войната, съобщи Novaya Gazeta Europe. За сравнение, през 2023 г. бяха регистрирани 58 пълни затваряния и 91 през 2024 г.