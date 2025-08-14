Училищен автобус се преобърна в Тексас, има ранени деца, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.

Най-малко един човек е с опасност за живота, а други двама са с "потенциално животозастрашаващи наранявания", заяви по време на пресконференция Кевин Паркър от службата за спешна медицинска помощ в окръг Остин-Травис, уточнява БТА.

Автобусът се е движел по селски участък от двулентов път, когато се е отклонил от дясната страна "по неизвестна причина" и се е преобърнал.

Служители на училището и на службата за спешна помощ заявиха, че в автобуса е имало 42 деца, а шофьорът е сред 12-те души, които са били транспортирани до болници.