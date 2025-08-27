Турците губят доверие към Запада и определят Израел като основна заплаха за сигурността им

Все повечр турци губят доверие към Запада заради ситуацията в ивицата Газа, а Израел се възприема като основна заплаха за националната сигурност, сочи проучване на агенция "Ареда", цитирано от в. „Йени шафак“.

Проучването е проведено сред 3589 души от страната и е свързано с външната политика и отбранителната индустрия на Турция.

Според резултатите 70,7% от анкетираните заявяват, че вече не вярват в призивите на Запада за защита на човешките права заради конфликта в Газа.

Около 60,1% смятат, че Израел може да нападне Турция по всяко време, а 70,2% подкрепят провеждането на военна операция в Северна Сирия, за да бъде предотвратено евентуално обявяване на автономия от страна на кюрдските милиции Сили за защита на народа (СЗН - YPG).

В същото време 54,7% от анкетираните смятат, че Международното изложение за отбранителна промишленост IDEF-2025, което се проведе през юли в Истанбул, е повишило усещането им за сигурност, но 45,3% от тях го оценяват като средство за пропаганда.