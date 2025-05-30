Турция покани Тръмп, Путин и Зеленски на среща в Истанбул, Кремъл отказа

Турският външен министър Хакан Фидан, който е на посещение в Киев, заяви, че страната му е готова да бъде домакин на историческа среща между президентите Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски. Кремъл от своя страна отхвърли предложената от Турция идея за среща, предават световните агенции.

"Провеждането на подобна среща зависи от постигането на резултати в преговорите с Кремъл", заяви Дмитрий Песков, говорител на руския президент Владимир Путин.

Русия предложи следващият кръг от преки преговори с Украйна да се състои в Истанбул на 2 юни и се готви да изпрати екип от преговарящи, които да се срещнат с украинска делегация.

Украинската страна потвърди, че е "заинтересована", и настоя предварително за меморандум, на който да стъпят преговорите. Външният министър на Украйна Андрий Сибиха призова Москва да изпрати своето предложение за прекратяване на огъня възможно най-скоро, вместо да изчаква до началото на следващата седмица.

Американският пратеник по въпросите на Русия и Украйна Кийт Келог съобщи, че в преговорите в Истанбул на 2 юни ще участват и съветниците по националната сигурност на Германия, Франция, Великобритания и САЩ. Според него основните теми ще бъдат бъдещото членство на Украйна в НАТО, както и статутът на окупираните от Русия украински територии, включително Донецк, Луганск, Запорожие, Херсон и анексирания Крим. Келог добави, че нито Вашингтон, нито Киев до момента са получили така наречения „меморандум“ от Москва с конкретни параметри за прекратяване на огъня.

Хакан Фидан изрази надежда, че мирно решение на войната в Украйна може да бъде постигнато тази година. По време на срещата на 16 май двете страни се договориха за размяна на по 1000 военнопленници, както и да изложат своите виждания относно евентуално прекратяване на огъня. Самата размяна беше извършена на 25 май. Турският дипломат изрази надежда, че нова среща е възможна и може да доведе до реален напредък.