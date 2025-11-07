Турция издаде заповед за арест на израелския премиер

Истанбулската Главна прокуратура издаде днес заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и 36 други израелски представители по обвинения в геноцид във връзка с израелските военни операции в Газа, съобщава изданието "Тюркийе тудей".

Заповедите се отнасят за редица високопоставени израелски официални представители, включително министъра на отбраната Израел Кац, министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, началника на Генералния щаб Еял Замир и командира на израелските военноморски сили Давид Саар Салама, според прессъобщение на прокуратурата.

Разследването се фокусира върху това, което турските власти описват като системно насилие срещу цивилни в Газа. Прокуратурата се позовава на конкретни инциденти, датиращи от октомври 2023 г. насам, включително нападения срещу болници, довели до множество цивилни жертви.

Турските прокурори се позовават също на убийството на хуманитарни работници от организацията "Световна централна кухня" ("World Central Kitchen") на 1 април 2024 г., когато няколко служители загинаха при израелски удар по време на хуманитарна операция.

Турция е отявлен критик на военната кампания на Израел в Газа, която започна след атаката на "Хамас" в южната част на Израел през октомври 2023 г. Турското правителство преустанови дипломатическите и търговските си отношения с Израел поради конфликта, припомня изданието.