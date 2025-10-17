Турция готви затвор за еднополови двойки

Турското правителство готви законопроект за криминализирането на лица, които промотират или изразяват половата си идентичност и чието поведение може да бъде счетено за „противоречащо на биологичния пол“ и „нарушаващо обществения морал“, съобщи турският новинарски сайт T24, цитиран от БТА.

Според законопроекта всеки, който „действа против биологичния си пол“ или „насърчава или възхвалява подобно поведение“, може да влезе в затвора от една до три години.

Реформата предвижда криминализиране и на годежните и брачните церемонии между еднополови двойки – действие, за което се предвижда до четири години лишаване от свобода.

Законопроектът въвежда и нови ограничения върху процедурите за смяна на пола. Предвижда се минималната възраст за тази процедура да се увеличи от 18 на 25 години, а кандидатите да трябва да са неженени и да получат доклад от медицинска комисия от одобрена от здравното министерство болница, че процедурата е медицински необходима по причини, свързани с психичното здраве.

Към момента хомосексуалността не е незаконна в Турция, но хомофобията е широко разпространена.