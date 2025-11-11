Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

OFFNews 11 ноември 2025 в 15:09 2264 4
Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу.
Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу.

Истанбулската главна прокуратура е поискала присъда от 828 до 2352 години за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Обвинението е за създаване и ръководене на организирана престъпна група с участието на още 401 обвиняеми, 105 от които са в ареста, съобщава в. „Хюриет“.

Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко часа след задържането Истанбулският университет анулира дипломата му, което постави под въпрос кандидатурата му за президентските избори през 2028 г. Дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста.

В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

В средата на октомври Турската прокуратура приключи друго разследване за корупция, като внесе обвинителен акт от общо 576 страници срещу 200 души, включително седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (ПСР).

    2970

    4

    Джендо Джедев

    11.11 2025 в 16:09

    -0
    +0
    В човекоядство обвинили ли са го, какво се чува?

    2000

    3

    Gstanev

    11.11 2025 в 15:59

    -0
    +2
    Боже , нашите автократи са на 2000г. назад в сравнение с великия Ердоган / по думите на Тръмп ,да се свети името му!/

    5129

    2

    Mateevk

    11.11 2025 в 15:38

    -0
    +2
    E, голяма работа. Най-много да полежи 1000 години и ще го пуснат предсрочно за добро поведение. Наште тука има още много да се учат на правосъдие от турците. Но поне по този път са поели и те.

    8036

    1

    lans link

    11.11 2025 в 15:24

    -0
    +2
    Ясна тя работата и там.

     
