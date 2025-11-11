Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Истанбулската главна прокуратура е поискала присъда от 828 до 2352 години за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Обвинението е за създаване и ръководене на организирана престъпна група с участието на още 401 обвиняеми, 105 от които са в ареста, съобщава в. „Хюриет“.

Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко часа след задържането Истанбулският университет анулира дипломата му, което постави под въпрос кандидатурата му за президентските избори през 2028 г. Дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста.

В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

В средата на октомври Турската прокуратура приключи друго разследване за корупция, като внесе обвинителен акт от общо 576 страници срещу 200 души, включително седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (ПСР).