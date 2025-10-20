Туристка пострада при влизането си в Скосената пирамида в Египет, спасявали са я близо 1 час

Екип на египетската спешна помощ е спасил испанска туристка, пострадала при опит да влезе във вътрешността на прочутата Скосена (огънатата) пирамида на фараона Снофру в Дахшур, съобщава в. „Ал Ахрам“, цитирана от БТА.

Жената се е намирала дълбоко във вътрешността на пирамидата - на около 80 метра под земята. До камерите в сърцето на древното съоръжение води тесен и стръмен коридор - с височина и широчина около метър и наклон от приблизително 26 градуса.

Туристката, която вероятно има счупване на крака, била придружена от съпруга си. Екипът на спешна помощ ѝ оказал първа помощ и започнал трудната операция по изнасянето ѝ – пълзейки по тесния проход към изхода близо около един час.

Скосената и Червената пирамиди, които се намират на около 40 километра южно от Кайро, са отворени за посещение през 2019 г. Смята се, че Скосената пирамида е построена около 2600 години пр. н. е. от бащата на Хеопс - фараона Снофру. В основата й ъглите й са 55 градуса, а в горната част - 43 градуса, на което се дължи отличителният ѝ силует.

Според голяма част от археолозите Скосената пирамида е преход между стъпаловидната пирамида на Джосер и пирамидите с равни стени. Една от забележителните ѝ черти е запазената в голяма част варовикова облицовка.