Трус с магнитуд 5 по Рихтер разлюля Истанбул

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разтърси Истанбул малко преди 15 часа днес, предаде БТА. 

От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил с магнитуд 5,0 по Рихтер на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.

Най-силно земетресението се е усетило в азиатската част на Истанбул. Продължило е няколко секунди, но въпреки трусът е предизвикал паника сред жителите. Много хора от страх са напуснали домовете си.

Не се съобщава за пострадали и разрушения, но много хора са навън, по улиците, от страх да не последва нов трус.

