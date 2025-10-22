Трус с магнитуд 4,7 до остров Родос

OFFNews 22 октомври 2025 в 08:28 273 0

Снимка Архив

Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано рано тази сутрин в района на гръцкия остров Родос, сочат данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC), цитирани от БТА. 

Трусът е бил регистриран в 05:45 ч. на дълбочина 30 километра, а епицентърът му е бил във водите на Егейско море между гръцкия остров Родос и бреговете на турския окръг Мугла.

Трусът е регистриран и от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, предава Анадолската агенция.

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресението.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Руската пропаганда в Църквата срещу автентичното християнство. Разговор с Калин Янакиев