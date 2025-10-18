Трима души загинаха, а петима са ранени при взрив в завод за експлозиви в Русия

OFFNews 18 октомври 2025 в 14:40 191 1
Взрив

Снимка GettyImages
Взрив

Трима души загинаха, а петима са ранени при взрив в завода за експлозиви "Авангард" в град Стерлитамак в руската република Башкортостан, съобщи днес ръководителят на региона, разположен в Урал, Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс.

Взривът е избухнал снощи. Следователи разследват причините за взрива, отбеляза Хабиров, като отрече той да е предизвикан от украински удари с дронове.

Спешните служби съобщиха днес, че са приключили спасително-издирвателните операции в завода, които са продължили цяла нощ.

Заводът "Авангард" произвежда индустриални експлозиви и обезврежда стари боеприпаси. От 2022 г. насам обектът е контролиран от руския държавен промишлен конгломерат "Ростех".

Същевременно назначеният от Кремъл ръководител на окупираната част от украинската Херсонска област Владимир Салдо съобщи днес, че двама души са загинали в областта при украински удар с дрон.

Според него двамата са живели в център за временно настаняване на евакуирани лица.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1605

    1

    Mumko

    18.10 2025 в 14:49

    -0
    +0
    Крайно време е да забранят със закон тютюнопушенето в Русия. Нанесе им повече вреди отколкото всички политически от последните 50 години.
     
    X

    Руската пропаганда в Църквата срещу автентичното християнство. Разговор с Калин Янакиев