Трима души загинаха, а петима са ранени при взрив в завод за експлозиви в Русия

Трима души загинаха, а петима са ранени при взрив в завода за експлозиви "Авангард" в град Стерлитамак в руската република Башкортостан, съобщи днес ръководителят на региона, разположен в Урал, Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс.
Взривът е избухнал снощи. Следователи разследват причините за взрива, отбеляза Хабиров, като отрече той да е предизвикан от украински удари с дронове.
Спешните служби съобщиха днес, че са приключили спасително-издирвателните операции в завода, които са продължили цяла нощ.
Заводът "Авангард" произвежда индустриални експлозиви и обезврежда стари боеприпаси. От 2022 г. насам обектът е контролиран от руския държавен промишлен конгломерат "Ростех".
Същевременно назначеният от Кремъл ръководител на окупираната част от украинската Херсонска област Владимир Салдо съобщи днес, че двама души са загинали в областта при украински удар с дрон.
Според него двамата са живели в център за временно настаняване на евакуирани лица.
18.10 2025 в 14:49
