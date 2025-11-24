Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са полетите от и до България

Започва тридневна стачка в Белгия, която ще обхваща редица публични сектори и услуги. Причината е недоволство на синдикатите заради социалните политики на правителството, като например намаляване на пенсиите и социалното подпомагане.

За 26 ноември са отменени всички излитащи и кацащи полети от летището в Шарлeроа, което обслужва нискотарифни компании. Няма да има самолети от и до София.

Още в петък българското МВнР предупреди за тридневната стачка от 24 до 26 ноември, която днес ще засегне обществения и жп транспорта, а на 25 ноември (вторник) ще стачкуват и служителите в образователната система и обществените услуги.

Сред засегнатите сектори отт стачката ще бъде и общественият транспорт. Ще се движат по-малко влакове, метро и автобуси.

Осен това в рамките на стачката няма да се събира и боклук от улиците.