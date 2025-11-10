Три дрона бяха засечени над белгийска атомна централа

Три дрона са били засечени снощи над белгийска атомна електроцентрала, съобщи операторът Анжи (Engie), цитиран от Ройтерс.
Говорител на френската компания уточни, че инцидентът не е повлиял на работата на АЕЦ "Дул" в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия. Властите са били уведомени.
По-рано снощи летището на белгийския град Лиеж, в централната част на страната, спря временно работа заради забелязан дрон.
Това е поредният подобен инцидент през последните дни, отбелязва Ройтерс.
