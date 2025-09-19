Тръмп заговори за отнемане на лицензи на телевизиите, които го критикуват

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи да се отнемат лицензи на телевизионни мрежи, които са срещу него. Предложението идва на фона на отстраняването на водещия от ABC Джими Кимъл.

Притежаваната от Дисни телевизионна компания обяви в сряда вечерта, че сваля комика Джими Кимъл от ефир "за неопределено време" заради коментарите му за убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк миналата седмица.

Тръмп говори по въпроса пред репортери на борда на Air Force One, докато се връщаше от държавното посещение в Обединеното кралство. А по-рано, на пресконференция с британския премиер Киър Стармър, Тръмп заяви, че шоуто на Кимъл е било свалено от ефир, защото водещият "не е талантлив" и е имал "много слаб рейтинг".