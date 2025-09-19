Тръмп заговори за отнемане на лицензи на телевизиите, които го критикуват

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи да се отнемат лицензи на телевизионни мрежи, които са срещу него. Предложението идва на фона на отстраняването на водещия от ABC Джими Кимъл.
Притежаваната от Дисни телевизионна компания обяви в сряда вечерта, че сваля комика Джими Кимъл от ефир "за неопределено време" заради коментарите му за убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк миналата седмица.
Тръмп говори по въпроса пред репортери на борда на Air Force One, докато се връщаше от държавното посещение в Обединеното кралство. А по-рано, на пресконференция с британския премиер Киър Стармър, Тръмп заяви, че шоуто на Кимъл е било свалено от ефир, защото водещият "не е талантлив" и е имал "много слаб рейтинг".
"Някъде прочетох, че 97% от телевизионните мрежи са срещу мен. Получавам 97% негативни оценки, но въпреки това лесно спечелих всички седем колебаещи се щата, спечелих всичко и след това 97% са против мен. Дават само лоши коментари в пресата. Въпреки това получават лиценз. Може би трябва да им се отнеме лицензът", заяви Тръмп.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
24568
1
19.09 2025 в 08:09
Самият него го избраха заради новите медии като youtube и други платформи.
Всички стари телевизии бяха отдавна завзети от соц. и уоук идиоти.
Сега ди го връща.
Бриджит Макрон ще доказва в съда, че е жена
Сергей Караганов, руският д-р Хайд който шепне на ухото на Путин
Бриджит Макрон ще доказва в съда, че е жена
Тръмп в Англия: Владимир Путин наистина ме разочарова
Карадимов: Еврото не е причина за поскъпване на храните, проблемът е в структурата на пазара