Съединените щати са с 25 години пред Русия и Китай в областта на подводниците, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в реч пред военните лидери.

„Русия е втора, Китай е трета, но те ги настигат. След пет години ще бъдат равни“, добави той.

Тръмп също така припомни ядрените заплахи, отправени от бившия руски президент и настоящ заместник-секретар на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, наричайки го „глупав човек“.

„Русия неотдавна лекичко ни заплащи. И аз изпратих ядрени подводници – най-смъртоносните оръжия, създавани някога. Направих го, защото той спомена думата „ядрени“... Той е тъп човек, който работи за Путин. И изпратих една или две подводници край бреговете на Русия. За всеки случай. Не можем да позволим на хората да използват тази дума“, каза американският лидер.

Освен това Доналд Тръмп заяви, че САЩ са се ангажирали да модернизират ядрения си арсенал.

„Трябва да се надяваме, че никога няма да се наложи да го използваме“, добави той.

„Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил, че е готов да позволи на Украйна да удари Русия с американски оръжия. В същото време той не е поел ангажимент за премахване на съществуващите ограничения за удари.

По-рано американският лидер заяви, че с подкрепата на ЕС Украйна е напълно способна да си върне цялата територия в рамките на първоначалните ѝ граници.