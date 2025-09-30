Тръмп за Медведев: Той е тъпак

OFFNews 30 септември 2025 в 18:31 1540 9
Тръмп
Доналд Тръмп.

Съединените щати са с 25 години пред Русия и Китай в областта на подводниците, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в реч пред военните лидери.

„Русия е втора, Китай е трета, но те ги настигат. След пет години ще бъдат равни“, добави той.

Тръмп също така припомни ядрените заплахи, отправени от бившия руски президент и настоящ заместник-секретар на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, наричайки го „глупав човек“.

„Русия неотдавна лекичко ни заплащи. И аз изпратих ядрени подводници – най-смъртоносните оръжия, създавани някога. Направих го, защото той спомена думата „ядрени“... Той е тъп човек, който работи за Путин. И изпратих една или две подводници край бреговете на Русия. За всеки случай. Не можем да позволим на хората да използват тази дума“, каза американският лидер.

Освен това Доналд Тръмп заяви, че САЩ са се ангажирали да модернизират ядрения си арсенал.

„Трябва да се надяваме, че никога няма да се наложи да го използваме“, добави той.

„Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил, че е готов да позволи на Украйна да удари Русия с американски оръжия. В същото време той не е поел ангажимент за премахване на съществуващите ограничения за удари.

По-рано американският лидер заяви, че с подкрепата на ЕС Украйна е напълно способна да си върне цялата територия в рамките на първоначалните ѝ граници.

„Ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото намери за добре“, добави тогава той.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4067

    9

    danvan

    30.09 2025 в 19:32

    -0
    +4
    Агент Краснов в цялата му прелест ...

    3060

    8

    helper68

    30.09 2025 в 19:18

    -0
    +4
    По голям пич в ''рокля'' от теб няма в ''хамерика''.. :)))
    Тръмп подлага висшите генерали на познат списък с оплаквания, след като Хегсет каза, че „пичове в рокли“ трябва да си тръгнат.
    Президентът произнесе несвързано обръщение към висшето ръководство в базата на морската пехота в Куантико, Вирджиния Неговите забележки последваха собствената проповед на военния министър Пийт Хегсет за важността на поддържането на „воински етос“, в която той се изказа срещу културата на DEI и „събуди“ ценности в Пентагона, смъмри войските за това, че са с наднормено тегло, брада или дълга коса, и предупреди враговете на Америка: „Е*ете се наоколо и ще разберете“.
    На 1000 служители беше наредено да долетят за срещата в базата на морската пехота , сложно и скъпо начинание, от което мнозина според съобщенията са недоволни.
    https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-hegseth-meeting-military-generals-latest-news-b2 836386.html

    3060

    7

    helper68

    30.09 2025 в 19:06

    -0
    +13
    Тия са си родени един за друг, като във филма от глупав по глупав.. :))

    2973

    6

    Johnny B Goode

    30.09 2025 в 19:05

    -0
    +10
    Koel, българският превод е "Присмял се хърбел на щърбел".

    4246

    5

    БотоксПутю

    30.09 2025 в 19:01

    -0
    +6
    Добре го е казал, но аз за Тръмп използвам същата дума.

    4818

    4

    Koel

    30.09 2025 в 18:56

    -0
    +7
    It takes one dumbass to recognise another.

    24568

    3

    dolivo

    30.09 2025 в 18:56

    -4
    +6
    Имаме уникалната възможност да видим висша политика в детайли.

    Рейгън майтапи ръсеше.

    Тръмп обиди и хвалби, средно няма.

    Путин Брежнев Андропов все опорки.

    Китай внимателно топли меки мазни думи.

    17977

    2

    МБ

    30.09 2025 в 18:42

    -3
    +10
    Нарцистичен фукльо!

    142

    1

    Октим

    30.09 2025 в 18:40

    -0
    +10
    Е, в случая ти вярвам, тъй като всички такива се познавате отлично!
     
    X

    Трите стълба на руската пропаганда: анализът на Серхий Плохий