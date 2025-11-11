Тръмп: Войната в Украйна няма да стане Трета световна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ситуацията около Украйна вече не заплашва да ескалира в световна война.
„Ако бях президент, тази война никога нямаше да се случи. И ако не бях станал президент отново, тази война можеше да доведе до Трета световна война. Това няма да се случи“, увери Тръмп.
Той отново се похвали с броя на войните, които е успял да сложи край по света.
Тръмп добави, че изобщо не иска войни, не иска да воюва, но ако се случи, САЩ ще спечелят бързо и брутално.
„Спрях осем войни през последните девет месеца. Не искам да воювам. Ако съм във война, ще спечелим бързо и ще бъде брутално. Но знаете ли какво? Не искам да воювам“, каза той.
Дори по време на предизборната кампания Тръмп твърдеше, че ще сложи край на войната в Украйна в рамките на 24 часа, след като стане президент на САЩ. Оттогава мина почти година и той все още не го е постигнал. Едва наскоро Тръмп призна, че е сгрешил и че прекратяването на войната в Украйна не е толкова лесно, колкото си е мислил преди.
След неуспешни опити да договори край на войната, американският президент прибегна до заплахи, оказвайки натиск върху Украйна да направи отстъпки на Русия.
А на 7 ноември Тръмп обяви значителен напредък към прекратяване на войната в Украйна.
Съединените щати „вече не харчат пари“ за финансиране на Украйна, а вместо това започнахме да получаваме средства чрез продажби на оръжие на НАТО, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на среща с журналисти в Белия дом.
„Вижте щетите, които Русия и Украйна ни нанесоха. Похарчихме 350 милиарда долара. Не харчим повече пари. Сега ни плащат чрез НАТО“, каза Тръмп.
2973
8
11.11 2025 в 11:42
Сега, благодарение на него, бързо и неспасяемо се свличат чо нанадолнището.
Sic transit gloria mundi...
80
7
11.11 2025 в 11:10
1005
6
11.11 2025 в 10:49
500
5
11.11 2025 в 10:48
1105
4
11.11 2025 в 10:44
2970
3
11.11 2025 в 10:22
Така си е - алъш-веришът first, принципите, зад които Америка стои вече над 200 години - майната им, нали не стават за ядене... ;) Ама така е, когато си избереш търгаш (при това - кръгла нула) за президент.
2973
2
11.11 2025 в 09:55
42
1
11.11 2025 в 09:22
