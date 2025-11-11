Тръмп: Войната в Украйна няма да стане Трета световна

Вече не харчим пари за финансиране на Киев, а печелим от продажба на оръжие на НАТО, похвали се американският президент

OFFNews 11 ноември 2025 в 09:07 2247 8
Тръмп
Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ситуацията около Украйна вече не заплашва да ескалира в световна война.

„Ако бях президент, тази война никога нямаше да се случи. И ако не бях станал президент отново, тази война можеше да доведе до Трета световна война. Това няма да се случи“, увери Тръмп.

Той отново се похвали с броя на войните, които е успял да сложи край по света.

Тръмп добави, че изобщо не иска войни, не иска да воюва, но ако се случи, САЩ ще спечелят бързо и брутално.

„Спрях осем войни през последните девет месеца. Не искам да воювам. Ако съм във война, ще спечелим бързо и ще бъде брутално. Но знаете ли какво? Не искам да воювам“, каза той.

Дори по време на предизборната кампания Тръмп твърдеше, че ще сложи край на войната в Украйна в рамките на 24 часа, след като стане президент на САЩ. Оттогава мина почти година и той все още не го е постигнал. Едва наскоро Тръмп призна, че е сгрешил и че прекратяването на войната в Украйна не е толкова лесно, колкото си е мислил преди.

След неуспешни опити да договори край на войната, американският президент прибегна до заплахи, оказвайки натиск върху Украйна да направи отстъпки на Русия.

А на 7 ноември Тръмп обяви значителен напредък към прекратяване на войната в Украйна.

Съединените щати „вече не харчат пари“ за финансиране на Украйна, а вместо това започнахме да получаваме средства чрез продажби на оръжие на НАТО, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на среща с журналисти в Белия дом.

„Вижте щетите, които Русия и Украйна ни нанесоха. Похарчихме 350 милиарда долара. Не харчим повече пари. Сега ни плащат чрез НАТО“, каза Тръмп.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2973

    8

    Johnny B Goode

    11.11 2025 в 11:42

    -0
    +2
    Този мунчо не може да осъзнае, че САЩ са били "great" заради идеалите които са олицетворявали. Не заради богатството си.
    Сега, благодарение на него, бързо и неспасяемо се свличат чо нанадолнището.

    Sic transit gloria mundi...

    80

    7

    Far Rider

    11.11 2025 в 11:10

    -0
    +3
    И този бизнес на оранжевия паун ще свърши. Канада, Швейцария, Бразилия решиха да не закупуват Ф-ките, а СААБ. Пропаднаха сделки за стотици милиарди! Време е Европа да се въоръжава с европейски оръжия!

    1005

    6

    Шпагата

    11.11 2025 в 10:49

    -0
    +2
    И мародерите са щастливи и на далавера по време на война..

    500

    5

    Незначителен червей

    11.11 2025 в 10:48

    -0
    +0
    Чудесни коментари. Найстина рядък Урод. И такива уроди казват кое е правилно и кое не, на човечеството. !!!!

    1105

    4

    781000

    11.11 2025 в 10:44

    -0
    +2
    Не трета световна война, а трета световна специална военна операция.

    2970

    3

    Джендо Джедев

    11.11 2025 в 10:22

    -0
    +1
    "Вече не харчим пари за финансиране на Киев, а печелим от продажба на оръжие на НАТО, похвали се американският президент"

    Така си е - алъш-веришът first, принципите, зад които Америка стои вече над 200 години - майната им, нали не стават за ядене... ;) Ама така е, когато си избереш търгаш (при това - кръгла нула) за президент.

    2973

    2

    Johnny B Goode

    11.11 2025 в 09:55

    -4
    +5
    Рядък урод е този...

    42

    1

    Октим

    11.11 2025 в 09:22

    -4
    +9
    Тази война може да прерасне и в четвърта световна, след като този болен изрод говори затова какво се печели, а не как по нормален дипломатичен път тя да бъде преустановена! А с неговите 6 фалита той е такъв "печалбар", че може да се мери само с ДЕРИБЕЙлян ПРАСЕефский...
     
    X

    Сиромахов: В телевизиите цари тежка цензура. Затова доверието в тях пада драстично