Тръмп споделя на Макрон: Путин иска да сключи сделка за мен!

Запис, в който Тръмп шепне на Макрон, без да знае, че микрофонът е включен, разпространиха световните агенции.

На него се чува как американският президент казва на френския си колега:

Аз мисля, че той (Путин) иска да направи сделка. Аз мисля, че иска да направи сделка за мен! Разбираш ли това? Това е толкова лудо, колкото звучи, казва Тръмп на френския президент и по всичко изглежда, че говори за Путин, пише Би Би Си.

Какво се случи на срещата в Белия дом до момента:

