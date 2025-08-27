Тръмп се закани да съди Сорос

Американският президент Доналд Тръмп днес поиска милиардерът филантроп Джордж Дорос, който се превърна в мишена на ултраконсерватори и конспиратори, и сина му да бъдат съдени за предполагаема подкрепа за протести в страната, прераснали в безредици, предаде Франс прес.

Те "трябва да бъдат съдени по Закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Дългогодишните конспиративни теории, свързани със семейство Сорос, отново се активизираха през юни, когато в Лос Анджелис избухнаха протести срещу засилените имиграционни рейдове. Тръмп използва демонстрациите като аргумент за разполагането на Националната гвардия и морската пехота в управлявания от демократите град.

95-годишният Джордж Сорос, роден в Унгария, отдавна е мишена на крайната десница в Европа и САЩ заради финансовата си подкрепа за прогресивни каузи. Той е бил обвиняван, че стои зад мигрантската криза в Европа и на южната граница на Съединените щати, както и зад масови протести срещу полицейското насилие след убийството на Джордж Флойд през 2020 г., пише БТА.

През 2023 г. Сорос обяви, че ще предаде контрола над своята филантропична империя на сина си Александър. В началото на тази година президентът Джо Байдън награди по-възрастния Сорос с президентския Медал на свободата заради подкрепата му за организации и проекти по целия свят, които укрепват демокрацията, правата на човека, образованието и социалната справедливост.

„Обвиненията на американския президент Доналд Тръмп срещу милиардера Джордж Сорос и сина му са „възмутителни и неверни", заявиха от фондацията „Отворено общество", цитирана от Франс прес. От там допълват, че не подкрепят и не финансират насилствени протести.