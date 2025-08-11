Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)

Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата. Но един руски генерал взе "брилятното" решение да минат през полето. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на пресконференция в Белия дом.
Имаше проливни дъждове и кал. И танковете на руснаците затънаха в калта. Не знам кой е този руски генерал, но като го знам Владимир [Путин], вероятно този генерал вече не е сред нас, защото всички тези танкове бяха затънали в калта и изчезнаха, благодарение на ракетите "Джавелин", които аз дадох на украинците, каза още Тръмп.
На пресконференцията в Белия той съвсем се оплете и заяви, че "заминава за Русия в петък", за да се види с Путин. За петък, 15 август, е насрочена среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, а не в Русия.
Тръмп каза още, че е "разстроен" от отказа на Володимир Зеленски да отстъпи украинска територия на Русия като част от споразумение за край на войната.
Trump:
The Russians would have been in Kyiv in 4 hours if they went down the highway. But a Russian general decided to go through the farmland. pic.twitter.com/tSmuRft9Gx— Clash Report (@clashreport) August 11, 2025
Президентът на САЩ обяви, че след срещата му с Путин ще разговаря с европейските лидери. Той каза още, че "веднага след срещата" ще се обади на Зеленски.
Ще има размяна на територии. Знам това от Русия и от разговори с всички - за доброто на Украйна, твърди Тръмп.
Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас призова да не се правят повече отстъпки на Москва.
"При положение че на този етап Русия не се е съгласила на пълно и безусловно прекратяване на огъня, ние дори не трябва да обсъждаме някакви отстъпки", каза Калас.
Тя съобщи, че ЕС ще работи върху 19-ия пакет санкции срещу Русия.
Калас уточни, че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна,
"Последователността на стъпките е важна. Първо - безусловно прекратяване на огъня с подсилена система за наблюдение и железни гаранции за сигурност", каза Кая Калас.
Европейските лидери провалиха Украйна – те нямат право на място на масата за преговори
Какво биха донесли европейците на масата за преговори в Аляска? Те нямат собствен план и дори да имат такъв, нямат средства да го приложат. И нещо повече, нямат политическата воля да го направят.
Всъщност повечето европейски лидери работят срещу националното единство, идентичност или патриотизъм, в полза на интеграционна програма, която подкопава цялата цел на националната отбрана. Не мислете, че Путин не е забелязал това, когато е решил да нахлуе в Украйна. Той погледна първо към Съединените щати и видя само слабост: инвазията му започна само месеци след провала на Байдън в Афганистан. Оглеждайки Европа, той видя континент, нежелаещ да се защити сам, погълнат от политика на идентичност и обществено разделение и неспособен да направи каквото и да било, за да спре потока от мигранти, който го залива. - от The Telegraph
Украйна е готова да отстъпи територия, държана от Русия
Украйна може да се съгласи да спре бойните действия и да отстъпи територия, вече държана от Русия, като част от подкрепен от Европа мирен план.
Володимир Зеленски заяви пред европейските лидери, че трябва да отхвърлят всяко споразумение, предложено от Доналд Тръмп, при което Украйна се отказва от допълнителна територия, но че на Русия може да бъде позволено да запази част от завзетите от нея земи.
Това би означавало замразяване на фронтовата линия там, където е, и предаване на Русия на фактически контрол върху територията, която окупира в Луганск, Донецк, Запорожие, Херсон и Крим.
Омекотяването на преговорната позиция идва преди критичните разговори между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска този петък. - от The Telegraph
хахахахахаха
Както винаги тръгнали да лакействат на някой си.
Къде са ви хвърчилата бе (на които не можете да ползвате радио-електронната защита без тяхно позволение).
Mar 10, 2025 — The US government would have suspended support for these electronic warfare systems, which are vital for the Ukrainian F-16s to operate in contested ...
