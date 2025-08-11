Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)

OFFNews 11 август 2025 в 21:27 5636 19
Доналд Тръмп

Снимка Getty Images
Пресконференцията в Белия дом

Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата. Но един руски генерал взе "брилятното" решение да минат през полето. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на пресконференция в Белия дом.

Имаше проливни дъждове и кал. И танковете на руснаците затънаха в калта. Не знам кой е този руски генерал, но като го знам Владимир [Путин], вероятно този генерал вече не е сред нас, защото всички тези танкове бяха затънали в калта и изчезнаха, благодарение на ракетите "Джавелин", които аз дадох на украинците, каза още Тръмп.

На пресконференцията в Белия той съвсем се оплете и заяви, че "заминава за Русия в петък", за да се види с Путин. За петък, 15 август, е насрочена среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, а не в Русия. 

Тръмп каза още, че е "разстроен" от отказа на Володимир Зеленски да отстъпи украинска територия на Русия като част от споразумение за край на войната.

Президентът на САЩ обяви, че след срещата му с Путин ще разговаря с европейските лидери. Той каза още, че "веднага след срещата" ще се обади на Зеленски.

Ще има размяна на територии. Знам това от Русия и от разговори с всички - за доброто на Украйна, твърди Тръмп.

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас призова да не се правят повече отстъпки на Москва.

"При положение че на този етап Русия не се е съгласила на пълно и безусловно прекратяване на огъня, ние дори не трябва да обсъждаме някакви отстъпки", каза Калас.

Тя съобщи, че ЕС ще работи върху 19-ия пакет санкции срещу Русия.

Калас уточни, че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна,

"Последователността на стъпките е важна. Първо - безусловно прекратяване на огъня с подсилена система за наблюдение и железни гаранции за сигурност", каза Кая Калас.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3055

    19

    helper68

    12.08 2025 в 00:37

    -0
    +2
    Прочетете тзаи статия, полковник Ричард Кемп описва ситуация на Европа..:(
    Европейските лидери провалиха Украйна – те нямат право на място на масата за преговори
    Какво биха донесли европейците на масата за преговори в Аляска? Те нямат собствен план и дори да имат такъв, нямат средства да го приложат. И нещо повече, нямат политическата воля да го направят.
    Всъщност повечето европейски лидери работят срещу националното единство, идентичност или патриотизъм, в полза на интеграционна програма, която подкопава цялата цел на националната отбрана. Не мислете, че Путин не е забелязал това, когато е решил да нахлуе в Украйна. Той погледна първо към Съединените щати и видя само слабост: инвазията му започна само месеци след провала на Байдън в Афганистан. Оглеждайки Европа, той видя континент, нежелаещ да се защити сам, погълнат от политика на идентичност и обществено разделение и неспособен да направи каквото и да било, за да спре потока от мигранти, който го залива. - от The Telegraph

    2940

    18

    foreigner66

    12.08 2025 в 00:36

    -0
    +0
    Извинявам се за троленето, но докога ще се търпи това положение?? Що за дипломация е това? Какво повече се очаква от този случаен клоун, няма ли някой който да изкаже нещата такива каквито са?

    2940

    17

    foreigner66

    12.08 2025 в 00:29

    -0
    +0
    Какво може повече да се очаква като краля признава само царя за равен :)) Ще им берем и ние проблемите на щатите заедо с цяла втрещена Европа и ще подновим руския.

    2940

    16

    foreigner66

    12.08 2025 в 00:24

    -0
    +3
    :)))Е най-големия фен на рускияцар се из...ра

    3055

    15

    helper68

    12.08 2025 в 00:12

    -0
    +0
    Извинете, - Нещо ме озадачи тази стая, четох няколко пъти и не схващам идеята и до колко е вярно?
    Украйна е готова да отстъпи територия, държана от Русия
    Украйна може да се съгласи да спре бойните действия и да отстъпи територия, вече държана от Русия, като част от подкрепен от Европа мирен план.
    Володимир Зеленски заяви пред европейските лидери, че трябва да отхвърлят всяко споразумение, предложено от Доналд Тръмп, при което Украйна се отказва от допълнителна територия, но че на Русия може да бъде позволено да запази част от завзетите от нея земи.
    Това би означавало замразяване на фронтовата линия там, където е, и предаване на Русия на фактически контрол върху територията, която окупира в Луганск, Донецк, Запорожие, Херсон и Крим.
    Омекотяването на преговорната позиция идва преди критичните разговори между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска този петък. - от The Telegraph

    3055

    14

    helper68

    12.08 2025 в 00:10

    -0
    +0
    Нещо ме озадачи тази стая, четох няколко пъти и не схващам идеята и до колко е в

    510

    13

    sandman

    11.08 2025 в 23:23

    -10
    +0
    А цървулите обитаващи земите южно от Румъния тръгнали още оръжие да купуват от тези.
    хахахахахаха
    Както винаги тръгнали да лакействат на някой си.
    Къде са ви хвърчилата бе (на които не можете да ползвате радио-електронната защита без тяхно позволение).

    Mar 10, 2025 — The US government would have suspended support for these electronic warfare systems, which are vital for the Ukrainian F-16s to operate in contested ...

    -5800

    12

    Gunteer

    11.08 2025 в 23:16

    -4
    +10
    Ние и такива като нас да му мислим. Америка ще си е добре, освен ако не стане световна война, колкото и да е зле за всеки поотделно в определени групи.Там са най-големите националисти в света, колкото и да е парадоксално донякъде. От малки са под въздействието на най-фината пропагадна машина, че Америка е най-великата страна на света с най-великите хора във всяка област, затова и Тръмп успя. Израстват с усещане за екшън превъзходство над всички останали и си го демонстрират навсякъде, където и да отидат. Даже да са крайно глупави или некадърни, имат самочувствието на най-способните и най-можещите. С всяко послание Тръмп им казва едно и също - вие сте най-добрите, заслужавате най-доброто и аз ще ви го дам. Затова няма сериозен отпор и няма да има, по-голямата част от Америка е зад Тръмп. Опозицията се е скатала и не смее да мръдне.

    510

    11

    sandman

    11.08 2025 в 23:00

    -0
    +3
    Не ме карай да намеря препечените рушляци от Росгвардия до Кийв бе откачалко. Бяха хванали коричка и пушеха още...

    510

    10

    sandman

    11.08 2025 в 22:57

    -0
    +3
    Баку заплашва да отмени оръжейното ембарго срещу Украйна. Ако руските удари по енергийни обекти в Украйна, свързани с Азербайджан, продължат, азербайджанските власти ще обмислят отмяна на забраната за трансфер на оръжия от техните арсенали към Киев.
     