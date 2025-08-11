Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)

Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата. Но един руски генерал взе "брилятното" решение да минат през полето. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на пресконференция в Белия дом.

Имаше проливни дъждове и кал. И танковете на руснаците затънаха в калта. Не знам кой е този руски генерал, но като го знам Владимир [Путин], вероятно този генерал вече не е сред нас, защото всички тези танкове бяха затънали в калта и изчезнаха, благодарение на ракетите "Джавелин", които аз дадох на украинците, каза още Тръмп.

На пресконференцията в Белия той съвсем се оплете и заяви, че "заминава за Русия в петък", за да се види с Путин. За петък, 15 август, е насрочена среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, а не в Русия.

Тръмп каза още, че е "разстроен" от отказа на Володимир Зеленски да отстъпи украинска територия на Русия като част от споразумение за край на войната.

Trump:



The Russians would have been in Kyiv in 4 hours if they went down the highway. But a Russian general decided to go through the farmland. pic.twitter.com/tSmuRft9Gx August 11, 2025

Президентът на САЩ обяви, че след срещата му с Путин ще разговаря с европейските лидери. Той каза още, че "веднага след срещата" ще се обади на Зеленски.

Ще има размяна на територии. Знам това от Русия и от разговори с всички - за доброто на Украйна, твърди Тръмп.

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас призова да не се правят повече отстъпки на Москва.

"При положение че на този етап Русия не се е съгласила на пълно и безусловно прекратяване на огъня, ние дори не трябва да обсъждаме някакви отстъпки", каза Калас.

Тя съобщи, че ЕС ще работи върху 19-ия пакет санкции срещу Русия.

Калас уточни, че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна,

"Последователността на стъпките е важна. Първо - безусловно прекратяване на огъня с подсилена система за наблюдение и железни гаранции за сигурност", каза Кая Калас.