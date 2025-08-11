Георг Георгиев хвали Тръмп пред външните министри на ЕС

Българският министър на външните работи Георг Георгиев е приветствал "решителния ангажимент на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия и постигането на мир посредством преговори" в Украйна по време на неформалното видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи“ тази вечер.
В рамките на заседанието са обсъдени "актуалните развития при дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна, координация с трансатлантическите партньори в контекста на предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска, както и продължаване на солидарността и всестранната подкрепа на ЕС за Украйна".
„Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред. Докато това бъде постигнато, нашата всеобхватна подкрепа за Украйна ще продължи. Мирът не е просто отсъствие на война, а следва да бъде основа за дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет както за Украйна, така и за Европа като цяло.“ - това е заявил Георгиев пред колегите си от ЕС.
Българският министър е посочил още, че "наложените срещу Русия санкции доказват своята ефективност. Тяхното надграждане следва да продължи, докато руската военна агресия срещу Украйна не бъде прекратена".
