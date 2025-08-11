Георг Георгиев хвали Тръмп пред външните министри на ЕС

OFFNews 11 август 2025 в 22:09 509 2
Съвет Външни работи

Снимка МВнР
Заседанието на Съвет Външни работи

Българският министър на външните работи Георг Георгиев е приветствал "решителния ангажимент на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия и постигането на мир посредством преговори" в Украйна по време на неформалното видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи“ тази вечер.

В рамките на заседанието са обсъдени "актуалните развития при дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна, координация с трансатлантическите партньори в контекста на предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска, както и продължаване на солидарността и всестранната подкрепа на ЕС за Украйна".

„Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред. Докато това бъде постигнато, нашата всеобхватна подкрепа за Украйна ще продължи. Мирът не е просто отсъствие на война, а следва да бъде основа за дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет както за Украйна, така и за Европа като цяло.“ - това е заявил Георгиев пред колегите си от ЕС.

Българският министър е посочил още, че "наложените срещу Русия санкции доказват своята ефективност. Тяхното надграждане следва да продължи, докато руската военна агресия срещу Украйна не бъде прекратена".

    3900

    2

    theghostofnavigators

    11.08 2025 в 23:41

    -0
    +0
    Един тъпанар дето целува ръка на човека Тиква .. какво друго да направи. Пълни дебили ни управляват.

    -5800

    1

    Gunteer

    11.08 2025 в 23:37

    -0
    +0
    Не мога да го трая тоя, ама има ли избор? Вие представяте ли си което и да е държавно лице, и то от държава-члена на НАТО, да тръгне да критикува президента на Щатите, който и да е той? Едно на ръка, че ще е смешно, второ, че в случая съществува реална опасност да ни направи на кайма. Ние си знаем какви сме, като изключим безмозъчните, които изобщо не разбират що за стока са и в какво блато живеят, но ще е доста конфузно да тръгне да обяснява пред цял свят какъв мутренски клозет е станала България, как повечето се къпят веднъж седмично и как за нищо не ставаме, и пак много ще ги боли ония 60-70 процента, може и да са повече, от населението, за които това се отнася.
     
