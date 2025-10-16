Тръмп разреши на ЦРУ операции във Венецуела

Доналд Тръмп.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в сряда, че е дал разрешение на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ за операции във Венецуела, предаде ДПА.

В отговор на журналистически въпрос, зададен на пресконференция в Белия дом, защо е разрешил на ЦРУ да действа във Венецуела, Тръмп каза, че "те са пратили всичките си затворници в Съединените американски щати" и че "от Венецуела идват много наркотици".

Тръмп не пожела да отговори дали ЦРУ е упълномощено да предприеме действия срещу венецуелския президент Николас Мадуро, за когото САЩ казват, че е замесен в международен трафик на наркотици. "Би било нелепо да дам отговор", каза американският президент по този въпрос.

Тръмп каза още, че правителството му обмисля наземни операции срещу трафика на наркотици, в допълнение към атаките, които американските въоръжени сили извършват срещу плавателни съдове в Карибско море, заподозрени, че пренасят наркотици.

"Голяма част от венецуелските наркотици идват по море", но "ще ги спираме и по суша", изтъкна Доналд Тръмп, цитиран от БТА.

