Тръмп разреши на ЦРУ операции във Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп заяви в сряда, че е дал разрешение на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ за операции във Венецуела, предаде ДПА.
В отговор на журналистически въпрос, зададен на пресконференция в Белия дом, защо е разрешил на ЦРУ да действа във Венецуела, Тръмп каза, че "те са пратили всичките си затворници в Съединените американски щати" и че "от Венецуела идват много наркотици".
Тръмп не пожела да отговори дали ЦРУ е упълномощено да предприеме действия срещу венецуелския президент Николас Мадуро, за когото САЩ казват, че е замесен в международен трафик на наркотици. "Би било нелепо да дам отговор", каза американският президент по този въпрос.
Тръмп каза още, че правителството му обмисля наземни операции срещу трафика на наркотици, в допълнение към атаките, които американските въоръжени сили извършват срещу плавателни съдове в Карибско море, заподозрени, че пренасят наркотици.
"Голяма част от венецуелските наркотици идват по море", но "ще ги спираме и по суша", изтъкна Доналд Тръмп, цитиран от БТА.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Бившият съпруг на певицата Сия се бори за издръжка, за да продължи с луксозния живот
Задействаха системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас заради очаквани порои
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности