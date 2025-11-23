Тръмп: Ръководството на Украйна е показало нулева благодарност

В публикация в платформата си Truth Social президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинското „ръководство“ е „изразило нулева благодарност“ за усилията на САЩ да сложат край на войната на Русия.
Той написа:
„Наследих война, която никога не е трябвало да се случва – война, която е загуба за всички, особено за милионите хора, които загинаха напразно.
Украинското ‘ръководство’ е изразило нулева благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия.
САЩ продължават да продават огромни количества оръжия на НАТО за разпределяне към Украйна (корумпираният Джо даде всичко безплатно, безплатно, безплатно, включително „големи“ пари!). Бог да благослови всички животи, загубени в тази човешка катастрофа!“
Тръмп повтори твърдението си, че войната никога нямало да започне, ако той е бил президент през 2022 г., вместо Джо Байдън, когото обвинява в това, че е слаб лидер.
Сигналите на Тръмп към Зеленски и Европа: Приемете този план или сте сами
Планът от 28 точки, изготвен от американски и руски пратеници и представен на Украйна тази седмица, дойде с краен срок и косвена заплаха: Подпишете се или рискувате да бъдете изоставени.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че украинският лидер Володимир Зеленски „ще трябва да хареса“ американския план, което предполага, че той не е в настроение за преговори.
Оттогава Тръмп изпраща противоречиви послания, заявявайки, че планът не е окончателното му предложение, но добавяйки, че ако Зеленски не го приеме, може „да продължи да се бори с цялото си сърце“. - CNN
Как миже да стане това ? Със санкции ? При положение, че страните от БРИКС не ги прилагат (а и ЕС и САЩ също - петрол, компоненти за ракети…) - няма да имат необходимият резултат.
Военна помощ ? За 4 години ясно се вижда, че не стига.
Какво остава : директна военна намеса от други старани. Ще помогне ли това ? Да.
Искаме ли го ? Страх ли ни е ?
Отговорете си сами.
Четирите меморандума първоначално са подписани от четири ядрени сили: Украйна, Русия, Съединените щати и Обединеното кралство. Франция и Китай дадоха индивидуални гаранции в отделни документи."
Много поздрави на Буба
ibb.co/zTKS6WX7
