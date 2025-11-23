В публикация в платформата си Truth Social президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинското „ръководство“ е „изразило нулева благодарност“ за усилията на САЩ да сложат край на войната на Русия.

Той написа:

„Наследих война, която никога не е трябвало да се случва – война, която е загуба за всички, особено за милионите хора, които загинаха напразно.

Украинското ‘ръководство’ е изразило нулева благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия.

САЩ продължават да продават огромни количества оръжия на НАТО за разпределяне към Украйна (корумпираният Джо даде всичко безплатно, безплатно, безплатно, включително „големи“ пари!). Бог да благослови всички животи, загубени в тази човешка катастрофа!“

Тръмп повтори твърдението си, че войната никога нямало да започне, ако той е бил президент през 2022 г., вместо Джо Байдън, когото обвинява в това, че е слаб лидер.