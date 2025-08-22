Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват

Американският президент Доналд Тръмп сравни украинския президент Володимир Зеленски и руския му колега като "смесването на олио и оцет" в коментар за трудността да се организира среща между двамата, съобщи АФП.
„Ще видим дали Путин и Зеленски ще могат да работят заедно. Знаете, това е като олио и оцет – малко се смесват. Те не се разбират добре по очевидни причини“, каза Тръмп пред репортери във Вашингтон.
Той допълни, че ще изчака, за да види дали Путин и Зеленски ще работят заедно за прекратяване на войната на Русия в Украйна, предаде и Ройтерс.
Американският лидер посочи, че не е сигурен дали трябва да присъства на срещата, която се опитва да организира между Путин и Зеленски след последните си разговори с Путин в Аляска. Но все пак намекна, че предпочита да не е там.
Малко след срещата си с украинския президент на 18 август в Белия дом Тръмп обяви, че е разговарял с Путин и че започва подготовка на въпросната среща. От думите му се разбра, че може да прерасне в трилатерална с негово участие. Администрацията на САЩ се надяваше да се проведе до края на август, което все повече изглежда невъзможно да се случи.
23.08 2025 в 01:13
"След две седмици ще взема много важно решение, ако войната в Украйна не бъде урегулирана.
Ще видим дали ще наложим мащабни санкции или няма да предприемем нищо."
Максуел „абсолютно никога“ не е виждал Тръмп да се занимава с неподходяща дейност с обкръжението на Епщайн, разкрива шокиращо интервю
„Всъщност никога не съм виждал президента в каквато и да е обстановка за масаж“, каза Максуел, според стенограмите. „Никога не съм бил свидетел на президента в каквато и да е неподходяща обстановка по какъвто и да е начин. Президентът никога не се е държал неподходящо с никого. В моментите, когато бях с него, той беше джентълмен във всяко едно отношение.“
След това Бланш попита: „Чували ли сте някога г-н Епщайн или някой друг да казва, че президентът Тръмп е направил нещо неподходящо с масажисти или с когото и да било във вашия свят?“
„Абсолютно никога, в никакъв контекст“, отговори Максуел. - от The Independent
Единствено тръмпанзето още не е вдянал кое как стои - или се прави на още по-глупав, отколкото е.
„Ядосан“ Тръмп изпрати ръкописна бележка на Орбан заради атаката върху украинския петролопровод - Тръмп: „Не ми харесва да чувам това“
Унгарският премиер Виктор Орбан сподели ръкописна бележка от политическия си съюзник Тръмп в частна група във Facebook за своите поддръжници, съобщи унгарският вестник Magyar Nemzet .
Страната обвини Брюксел и Киев, че се опитват да я въвлекат във войната.
Орбан беше писал до Тръмп, за да се оплака от атаките срещу „Дружба“ и въздействието върху унгарската енергетика. Украйна заяви, че тръбопроводът снабдява и нахлуващите руски въоръжени сили, поради което е бил обект на атаки.
„Виктор, не ми харесва да чувам това“, написа в бележката Тръмп, който се опитва да посредничи за мир между Русия и Украйна. „Много съм ядосан за това. Кажи го на Словакия. Ти си мой голям приятел.“ - Newsweek
:D :D :D
