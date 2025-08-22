Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват

Американският президент Доналд Тръмп сравни украинския президент Володимир Зеленски и руския му колега като "смесването на олио и оцет" в коментар за трудността да се организира среща между двамата, съобщи АФП.

„Ще видим дали Путин и Зеленски ще могат да работят заедно. Знаете, това е като олио и оцет – малко се смесват. Те не се разбират добре по очевидни причини“, каза Тръмп пред репортери във Вашингтон.

Той допълни, че ще изчака, за да види дали Путин и Зеленски ще работят заедно за прекратяване на войната на Русия в Украйна, предаде и Ройтерс.

Американският лидер посочи, че не е сигурен дали трябва да присъства на срещата, която се опитва да организира между Путин и Зеленски след последните си разговори с Путин в Аляска. Но все пак намекна, че предпочита да не е там.

Малко след срещата си с украинския президент на 18 август в Белия дом Тръмп обяви, че е разговарял с Путин и че започва подготовка на въпросната среща. От думите му се разбра, че може да прерасне в трилатерална с негово участие. Администрацията на САЩ се надяваше да се проведе до края на август, което все повече изглежда невъзможно да се случи.