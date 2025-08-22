Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват

OFFNews 22 август 2025 в 20:02 1763 9
Доналд Тръмп

Снимка Getty images
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп сравни украинския президент Володимир Зеленски и руския му колега като "смесването на олио и оцет" в коментар за трудността да се организира среща между двамата, съобщи АФП.

„Ще видим дали Путин и Зеленски ще могат да работят заедно. Знаете, това е като олио и оцет – малко се смесват. Те не се разбират добре по очевидни причини“, каза Тръмп пред репортери във Вашингтон.

Той допълни, че ще изчака, за да види дали Путин и Зеленски ще работят заедно за прекратяване на войната на Русия в Украйна, предаде и Ройтерс.

Американският лидер посочи, че не е сигурен дали трябва да присъства на срещата, която се опитва да организира между Путин и Зеленски след последните си разговори с Путин в Аляска. Но все пак намекна, че предпочита да не е там.

Малко след срещата си с украинския президент на 18 август в Белия дом Тръмп обяви, че е разговарял с Путин и че започва подготовка на въпросната среща. От думите му се разбра, че може да прерасне в трилатерална с негово участие. Администрацията на САЩ се надяваше да се проведе до края на август, което все повече изглежда невъзможно да се случи. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3915

    9

    Constanza

    23.08 2025 в 01:13

    -0
    +3
    Това в неговия мозък за литература ли минава?

    3055

    8

    helper68

    22.08 2025 в 23:12

    -0
    +3
    Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че в рамките на две седмици ще стане ясно дали има реален шанс за мирно споразумение между Русия и Украйна, цитира думите му Би Би Си.

    "След две седмици ще взема много важно решение, ако войната в Украйна не бъде урегулирана.
    Ще видим дали ще наложим мащабни санкции или няма да предприемем нищо."

    3055

    7

    helper68

    22.08 2025 в 23:05

    -0
    +3
    И от тука може би ще се отърве перчема..
    Максуел „абсолютно никога“ не е виждал Тръмп да се занимава с неподходяща дейност с обкръжението на Епщайн, разкрива шокиращо интервю
    „Всъщност никога не съм виждал президента в каквато и да е обстановка за масаж“, каза Максуел, според стенограмите. „Никога не съм бил свидетел на президента в каквато и да е неподходяща обстановка по какъвто и да е начин. Президентът никога не се е държал неподходящо с никого. В моментите, когато бях с него, той беше джентълмен във всяко едно отношение.“

    След това Бланш попита: „Чували ли сте някога г-н Епщайн или някой друг да казва, че президентът Тръмп е направил нещо неподходящо с масажисти или с когото и да било във вашия свят?“

    „Абсолютно никога, в никакъв контекст“, отговори Максуел. - от The Independent

    542

    6

    Октим

    22.08 2025 в 22:08

    -0
    +3
    Въпреки всичко олиото и оцета са перфектните съставки за една хубава салата, докато сместа от цианкалий, арсеник и кураре, от които се състои оранжевия парцал са токсични за целия свят!

    4000

    5

    Gadina

    22.08 2025 в 21:53

    -0
    +13
    "Те не се разбират добре по очевидни причини“ - не бе, тъп, те са бивши съветски хора и перфектно се разбират - на Зеленски му е пределно ясно какво (не) може да очаква от путкин, а и путкин знае, че Зеленски знае.
    Единствено тръмпанзето още не е вдянал кое как стои - или се прави на още по-глупав, отколкото е.

    3055

    4

    helper68

    22.08 2025 в 21:45

    -0
    +8
    Айде орбанче се плаче на перчема, че са му секнали доствките, нали са си ''приятелчета'' - / „Много съм ядосан за това. Кажи го на Словакия. Ти си мой голям приятел.“/

    „Ядосан“ Тръмп изпрати ръкописна бележка на Орбан заради атаката върху украинския петролопровод - Тръмп: „Не ми харесва да чувам това“
    Унгарският премиер Виктор Орбан сподели ръкописна бележка от политическия си съюзник Тръмп в частна група във Facebook за своите поддръжници, съобщи унгарският вестник Magyar Nemzet .
    Страната обвини Брюксел и Киев, че се опитват да я въвлекат във войната.
    Орбан беше писал до Тръмп, за да се оплака от атаките срещу „Дружба“ и въздействието върху унгарската енергетика. Украйна заяви, че тръбопроводът снабдява и нахлуващите руски въоръжени сили, поради което е бил обект на атаки.
    „Виктор, не ми харесва да чувам това“, написа в бележката Тръмп, който се опитва да посредничи за мир между Русия и Украйна. „Много съм ядосан за това. Кажи го на Словакия. Ти си мой голям приятел.“ - Newsweek

    7550

    3

    alfakentavur

    22.08 2025 в 21:33

    -0
    +5
    Offnews, наистина ли ни предлагате да видим още за "олио" и "оцет"? Сериозно???
    :D :D :D

    2970

    2

    Джендо Джедев

    22.08 2025 в 21:24

    -0
    +6
    Хахахахаха, ти какво очакваше, бе, бастун? Че ще плеснат с ръце и ще се прегърнат? Само щото си си омацал сурата с оранжева боица. Бахти психопата, хахахахаха!

    3141

    1

    1215

    22.08 2025 в 20:09

    -0
    +8
    Смотанякът подви опашка.А колко се пенявеше,как ще спре войната за ден -два. Как само си избраха безхарактерен клоун за началник!!
     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев