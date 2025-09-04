Тръмп призова Европа да спре купува руски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова европейските лидери да прекратят вноса на руски петрол, който според него помага на Москва да финансира войната ѝ срещу Украйна, заяви говорител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.
„Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това финансира войната - Русия е получила 1,1 милиарда евро от продажби на горива за ЕС в рамките на една година“, посочи още говорителят на Белия дом.
Тръмп се включи виртуално в срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, председателствана от френския президент Еманюел Макрон. На форума бяха обсъдени гаранции за сигурността на Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.
Той също така е настоял европейските държави да окажат икономически натиск върху Китай заради неговата подкрепа за Москва.
По данни на Ройтерс, Европейската комисия вече е предложила законови мерки за постепенно спиране на вноса на руски петрол и газ най-късно до 1 януари 2028 г.
В срещата в Елисейския дворец днес участваха още украинският президент Володимир Зеленски и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според Белия дом, Тръмп е поставил под въпрос ангажимента на европейските лидери, тъй като продължават да поддържат руската икономика чрез енергийни сделки.
04.09 2025 в 20:15
