Тръмп ''прекарвал часове'' в дома на Епстийн с жертва на сексуален трафик, твърдят изтекли имейли

Демократите в Камарата на представителите на САЩ разпространиха нови имейли до и от Джефри Епстийн, в които се споменава президентът Доналд Тръмп, съобщи Би Би Си. Един от трите разговора е между Епстийн, който беше осъден за сексуални престъпления и който почина през 2019 г., и неговата сътрудничка Гилейн Максуел.

Имейл от Епстийн до Максуел през април 2011 г. гласи: „Искам да осъзнаеш, че кучето, което не е лаело, е Тръмп... (Жертвата) прекара часове в къщата ми с него.“ Като името на замесената жена e редактирано в документа.

Други имейли между Епстийн и писателя Майкъл Волф също бяха публикувани - в отговор на въпрос за Тръмп, Волф казва: „Ако той каже, че не е бил в самолета или в къщата, това ви дава ценен пиар и политическа валута“.

Демократите посочват, че имейлите „нанасят удар срещу прикриването на Епстийн от Белия дом“.

Тръмп отрича всякакви обвинения за неправомерни отношения при контактите му с Епстийн, твърдейки, че става дума за „измама“ срещу него, организирана от Демократическата партия.

От Белия дом определиха трите размени на имейли „фалшив наратив“, а също така заявиха, че „жертвата“, посочена в имейлите между Епстийн и Максуел, е „покойната Вирджиния Джуфре, която многократно е заявявала, че президентът Тръмп не е замесен в никакви скандали.

„Джефри Епстийн беше член на Mar-a-Lago, докато президентът Тръмп не го изгони, защото Епстийн беше педофил и отблъскващ човек. Тези имейли не доказват абсолютно нищо, освен факта, че президентът Тръмп не е направил нищо нередно“, каза пред репортери прессекретарят Каролайн Левит.

Тръмп разкритикува демократите за публикуването на имейлите. Той предупреди републиканците за „капан“, свързан с евентуално гласуване за разсекретяване на документи по скандала.

„Демократите се опитват отново да извадят на показ измамата с Джефри Епстийн, защото са готови на всичко, за да отклонят вниманието от това колко зле се справиха със спирането на работата на правителството и с още толкова други въпроси“, написа президентът в Truth Social.

Той твърди, че е прекратил отношенията си с Епстийн в началото на 2000-те.

Скандалът около финансистът Джефри Епстийн, който беше осъден за сексуални престъпления и чакаше второ дело по по-тежки обвинения, преди да се обеси в килията си, продължава да е много актуален в САЩ. Преди Доналд Тръмп да се върне на власт, редица негови сътрудници се заканваха, че ако той спечели изборите, ще бъдат публикувани всички материали по делото.

След като спечели, Тръмп каза, че нямало нищо интересно. Това предизвика бурна реакция на някои от най-твърдите му привърженици, които през последните години изградиха огромна конспиративна теория около Епстийн.