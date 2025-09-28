Тръмп прати армията в Портланд заради масови протести

Американският президент Доналд Тръмп нареди военно присъствие в Портланд, Орегон заради масови протести против миграционните центрове.
Министърът на войната Пийт Хегсет е оторизирал армията да използва пълна сила, ако е необходимо, за да предпази центровете за задържане на мигранти. Действията на администрацията са под претекст, че се извършват атаки от движението Антифа.
Дислоцирането на войски срещна критика от Демократическата партия в Конгреса.
Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че ще се бори с "организирания ляв тероризъм" в страната - коментар, който направи по повод убийството на политическия активист Чарли Кърк.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
САЩ отнеха визата на колумбийския президент
Билка турта за какво се използва
МВР с акция за чужди водачи с невръчени глоби - спипа румънец с 26 фиша
Отправени са заплахи за живота на Ивелин Михайлов, съобщиха от ''Величие''