Тръмп прати 300 военни от Националната гвардия в Чикаго срещу 'излязлата извън контрол престъпност'

Американският президент Доналд Тръмп е разрешил изпращането на 300 военнослужещи от Националната гвардия в Чикаго, за да се справят с „излязлата извън контрол престъпност“. Това решение е взето няколко часа след като служители на Граничната служба на САЩ простреляха въоръжена жена в Чикаго по време на сблъсъци между протестиращи и имиграционните служби, съобщи Би Би Си.

„На фона на продължаващите жестоки безредици и беззаконие, които местните лидери, включително губернатор Притцкер, отказаха да спрат, президентът Тръмп санкционира изпращането на 300 военнослужещи от Националната гвардия за защита на федералните служители и обекти“, заяви заместник-прессекретарят на Белия дом Ейбигейл Джаксън.

Тя добави, че „президентът Тръмп няма да затваря очи пред беззаконието, обзело американските градове“.

През последните седмици Чикаго се превърна в сцена на протести срещу имиграционната политика, много от които се провеждаха пред сградите на Службата за имиграция и митническа служба на САЩ (ICE).

Все още не е ясно дали войските вече са изпратени в Чикаго. В събота – няколко часа преди Тръмп да разреши изпращането на войски – служители на Граничната служба простреляха жена, когато група хора с автомобили се блъсна в колите на имиграционните служби, съобщи Министерството на вътрешната сигурност (DHS). В изявлението се уточнява, че жената е била въоръжена.

Състоянието ѝ остава неизвестно. DHS съобщи, че тя сама е успяла да стигне до болница.

Междувременно федерален съдия временно блокира решението на Белия дом да изпрати 200 военнослужещи на Националната гвардия в Портланд, Орегон. Съдия Карин Имъргът нарече изявленията на Тръмп за ситуацията в Портланд „несвързани с фактите“ и заяви, че действията му нарушават Конституцията.

В Портланд в продължение на няколко месеца се провеждаха протести пред местния офис на Службата за имиграция поради недоволство от засилването на мерките срещу нелегалната имиграция по време на администрацията на Тръмп.

Имъргът посочи, че използването на военни за потушаване на безредици без съгласието на щата Орегон подкопава суверенитета на този и други щати, увеличава напрежението в града и води до повече протести. Съдията постанови, че аргументите на администрацията в подкрепа на разгръщането на войски „създават риск от заличаване на границата между гражданската и военната власт на федералното правителство – в ущърб на нацията“.

Очаква се подобен съдебен иск да бъде подаден и във връзка с разполагането на войски в Чикаго.

Чикаго е последният от списъка градове – повечето управлявани от демократи – подложен на спорно военно присъствие заедно с Вашингтон, Лос Анджелис, Мемфис и Портланд.

Това поражда правни и конституционни въпроси, тъй като военнослужещите от Националната гвардия обикновено са изпращани с решение на губернатора на щата, а законите ограничават използването на армията в националната вътрешна сигурност. По-рано тази седмица Доналд Тръмп, говорейки пред висши военни, обяви, че военното присъствие ще продължи.

Той каза, че иска американските градове да се използват като „учебни полигони“ за подготовка на войски за борба с „вътрешния враг“ и потушаване на безредиците.

„Тези градове са много опасни и ние ще възстановим реда в тях един по един,“ каза той, имайки предвид градове под демократично управление, включително Чикаго.

Тръмп заплашваше да изпрати войски в Чикаго още преди месец, позовавайки се на престъпността и стрелбите в града.

Все пак престъпленията Чикаго значително са намалели през последните две години. От януари до юни убийствата са намалели с една трета в сравнение със същия период на предходната година, според данни от Съвета по наказателно правосъдие.

Въпреки това общото ниво на престъпност в Чикаго остава значително над средното за много американски градове. Само през празничните почивни дни за Деня на труда миналия месец са били ранени поне 58 души, от които осем са загинали.