Тръмп поиска от Върховния съд да прати Националната гвардия в Чикаго

Правителството на американския президент Доналд Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ разрешение за разполагането на националната гвардия в Чикаго, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Тръмп обяви в началото на този месец, че ще изпрати стотици войници от националната гвардия в третия най-голям град в САЩ, за да се борят с престъпността и да пазят служителите на федералната полиция.
Федерален съд обаче замрази разполагането на войниците, като заяви, че няма достатъчно доказателства, че в щата Илинойс, в който се намира Чикаго, има въоръжено въстание. Апелативна инстанция потвърди това решение.
По тази причина правителството отнесе делото до Върховния съд.
Тръмп от седмици иска да разположи националната гвардия в Чикаго, както направи с Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис.
Националната гвардия е съставена от армейски резервисти, които са използвани за справяне с природни бедствия и които могат да бъдат изпращани да се сражават в чужбина.
