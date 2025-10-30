Тръмп ограничава приема на бежанци в Щатите до 7500 души

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ограничава броя на бежанците, които ще бъдат допуснати в САЩ, до 7500, съобщават световните агенции. Това е рязък спад в броя, отбелязва Асошиейтед прес, тъй като преди това Щатите приемаха стотици хиляди хора от целия свят, бягащи от войни и преследване.

Повечето от приеманите ще бъдат бели южноафриканци. Миналогодишният таван за бежанците при администрацията на Байдън беше 125 000 души. Не е посочена причина за сегашното решение, отбелязва АП. В решението, взето от Доналд Тръмп, за фискалната 2026 г. се посочва: "Допускането на до 7 500 бежанци в Съединените щати през фискалната 2026 г. е оправдано от хуманитарни съображения или е в национален интерес".

Админинстрацията на Тръмп публикува това решение днес във Федералния регистър. Бил Фрелик, директор на отдела за права на бежанците и мигрантите от "Хюманс Райтс Уоч", още на 16 октомври изтъква: