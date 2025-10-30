Тръмп ограничава приема на бежанци в Щатите до 7500 души

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ограничава броя на бежанците, които ще бъдат допуснати в САЩ, до 7500, съобщават световните агенции. Това е рязък спад в броя, отбелязва Асошиейтед прес, тъй като преди това Щатите приемаха стотици хиляди хора от целия свят, бягащи от войни и преследване.
Повечето от приеманите ще бъдат бели южноафриканци. Миналогодишният таван за бежанците при администрацията на Байдън беше 125 000 души. Не е посочена причина за сегашното решение, отбелязва АП. В решението, взето от Доналд Тръмп, за фискалната 2026 г. се посочва: "Допускането на до 7 500 бежанци в Съединените щати през фискалната 2026 г. е оправдано от хуманитарни съображения или е в национален интерес".
Админинстрацията на Тръмп публикува това решение днес във Федералния регистър. Бил Фрелик, директор на отдела за права на бежанците и мигрантите от "Хюманс Райтс Уоч", още на 16 октомври изтъква:
"Американската програма за презаселване на бежанци исторически е спасявала преследвани хора от всички расови и религиозни среди, но според документи, получени от New York Times, администрацията може вече да дава приоритет на презаселването на „бежанци, които могат напълно и адекватно да се асимилират“.
Какво означава това? Е, единствените групи, посочени конкретно, са "белите африканери" от Южна Африка, които вече са били поставени с приоритет за прием, както и, понастоящем, европейци, за които се твърди, че са преследвани поради своята „опозиция срещу масовата миграция“ или подкрепата им за „популистки политически партии“.
С други думи - администрацията на Тръмп ще дава приоритет на имиграцията на хора, които се противопоставят на имиграцията на други хора. А расовите последици от тези промени в политиката лесно могат да бъдат подразбрани."
Маргарита Генчева
Маргарита Генчева учи "Журналистика" в Софийския университет. Интересите ѝ са в областта на публицистиката, християнското богословие и международната журналистика.