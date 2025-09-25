Тръмп обвини ООН в троен саботаж заради ескалатора и поиска разследване (ВИДЕО)

Президентът преживял "три зловещи събития" по време на най-високия световен форум, настоява за арести

OFFNews 25 септември 2025 в 10:46 1129 6
Доналд Тръмп

Снимка АП/БТА
Доналд Тръмп

Президентът Доналд Тръмп поиска арести заради няколко гафа, случили се по време на участието му в годишната среща на ООН в Ню Йорк.

Тръмп е наредил на "Сикрет сървис" да разследва има ли саботаж срещу него заради спрял ескалатор и проблем с микрофона и аутокюто му (екрана, на който тече написана неговата реч).

Президентът нарече тези случи "зловещи събития".

"Вчера в Организацията на обединените нации се случи истинска позорна случка — не еднo, не две, а три много зловещи събития! Първо, ескалаторът, който води до основната зала за изказвания, спря със силно скърцане. Спря внезапно. Удивително е, че Мелания и аз не паднахме напред върху острите ръбове на тези стоманени стъпала, с лицето напред. Само защото и двамата се държахме здраво за перилата, иначе щеше да бъде катастрофа. Това беше абсолютен саботаж, както бе отбелязано в публикация в „Лондон Таймс“ ден по-рано, в която се казваше, че служители на ООН „се шегуваха, че ще изключат ескалатора“. Хората, които са го направили, трябва да бъдат арестувани! След това, докато стоях пред телевизионна аудитория от милиони хора по целия свят и важни лидери в залата, телепромптерът ми не заработи. Екранът си напълно черен. Веднага си помислих: „Уау, първо инцидентът с ескалатора, а сега и телепромптерът не работи. Какво е това място?“ Тогава продължих да държа речта си без телепромптер, който заработи около 15 минути по-късно. Добрата новина е, че речта получи фантастични отзиви.

Може би са оценили факта, че много малко хора биха могли да направят това, което аз направих. И трето, след като изнесох речта, ми казаха, че звукът в аудиторията, където се проведе речта, е бил напълно изключен и че световните лидери, освен ако не са използвали слушалките на преводачите, не са чули нищо. Първият човек, когото видях в края на речта, беше Мелания, която седеше точно отпред. Попитах я: „Как се справих?“ А тя ми отговори: „Не чух нито една дума от това, което каза.“ Това не беше съвпадение, а троен саботаж в ООН. Те трябва да се срамуват от себе си. Изпращам копие от това писмо до генералния секретар и изисквам незабавно разследване. Нищо чудно, че ООН не е успяла да изпълни задачата, за която е създадена. Всички записи от камерите за сигурност на ескалатора трябва да бъдат запазени, особено тези от бутона за аварийно спиране. Тайните служби са ангажирани. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3060

    6

    helper68

    25.09 2025 в 12:01

    -0
    +1
    Както винади саркастика е дрънкал само простотии пред ООН_то.. :))
    Проверка на фактите: Тръмп затрупва речта си към ООН с неверни твърдения за климата, инфлацията, имиграцията и световния мир
    Речта на президента Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН във вторник беше изпълнена с множество неверни твърдения, много от които вече бяха опровергани.
    Тръмп беше неточен по широк кръг от теми. Те включваха инфлацията в САЩ, климатичните политики както в САЩ, така и в чужбина, имиграцията, ролята му в уреждането на международни конфликти и позицията му в социологическите проучвания.
    https://www.cnn.com/2025/09/23/politics/fact-check-un-speech-claims-trump?iid=cnn_buildContentRecirc_end_recirc&recs _exp=up-next-article-end&tenant_id=related.en

    142

    5

    Октим

    25.09 2025 в 11:56

    -0
    +1
    Кеф, кеф, кеф!!! Жалко, че страховете му върху ескалатора не са се оказали действителност! Иначе речта му, която НИКОЙ не е чул, е получила страхотно положителни отзиви ... Всички мислят, че болестта му се влошава, но от това, което четем тя е достигнала върха и повече няма накъде да се развива!

    3060

    4

    helper68

    25.09 2025 в 11:55

    -0
    +1
    /Може би са оценили факта, че много малко хора биха могли да направят това, което аз направих./ - Тирадата на Тръмп, че е „прав за всичко“, не предлага отговори на един свят на ръба на пропастта. Напрежението в Източна Европа достигна нивата на Студената война, след като Полша заплаши да свали всеки следващ руски самолет . Странни дронове – вероятно на Москва – прелитат над Скандинавия .
    Нарастват опасенията от избухване на интифада на Западния бряг, ако Израел осъществи намеците за анексиране, за да засили натиска си срещу Газа .
    А тук, в САЩ, инфлацията заплашва да се завърне.
    В обръщението си към Общото събрание на ООН, в което той, както обикновено, не обърна внимание на повечето световни тирани.
    „Наистина съм добър в тези неща. Вашите страни отиват по дяволите“, каза им той. :))))
    https://us.cnn.com/2025/09/24/politics/trump-un-speech-united-nations-analysis

    2945

    3

    foreigner66

    25.09 2025 в 11:46

    -0
    +1
    :)))) Краля не обича съюзите и това е келепир трябва да има и толкоз.:))) Пълно беше вчера с мемета за речта му пред ООН, абе как е останал жив човек да му вярва на тоз тръмпунгер незнам. Абе разбирам да имаш по-строга политика с мигранти, да протектираш държавата си, да си реформатор. Но тази персона е толкова далеч от това което постоянно ни се набива от медии и "експерти", че на нормалния човек му омръзва да слуша всеки ден за постоянните му идиотски изцепки.:))

    2970

    2

    Джендо Джедев

    25.09 2025 в 11:24

    -0
    +3
    "Добрата новина е, че речта получи фантастични отзиви."

    Да, от калинките на цирковата ти трупа. Отзивите на нормалните хора варират от потрес до подигравка.

    "Може би са оценили факта, че много малко хора биха могли да направят това, което аз направих."

    Така е, изприказването на такива идиотщини в толкова кратко време се удават на малцина.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    25.09 2025 в 11:22

    -0
    +3
    "Удивително е, че Мелания и аз не паднахме напред върху острите ръбове на тези стоманени стъпала, с лицето напред."

    Ауууу, милият, колко е крехък и чувствителен! Пускам сълза! Цяло чудо е, че е поискал само арести, а не разстрели. Ама скоро току-виж и това почнал да иска...
     
    X

    Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко