Тръмп обвини ООН в троен саботаж заради ескалатора и поиска разследване (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп поиска арести заради няколко гафа, случили се по време на участието му в годишната среща на ООН в Ню Йорк.

Тръмп е наредил на "Сикрет сървис" да разследва има ли саботаж срещу него заради спрял ескалатор и проблем с микрофона и аутокюто му (екрана, на който тече написана неговата реч).

Президентът нарече тези случи "зловещи събития".

"Вчера в Организацията на обединените нации се случи истинска позорна случка — не еднo, не две, а три много зловещи събития! Първо, ескалаторът, който води до основната зала за изказвания, спря със силно скърцане. Спря внезапно. Удивително е, че Мелания и аз не паднахме напред върху острите ръбове на тези стоманени стъпала, с лицето напред. Само защото и двамата се държахме здраво за перилата, иначе щеше да бъде катастрофа. Това беше абсолютен саботаж, както бе отбелязано в публикация в „Лондон Таймс“ ден по-рано, в която се казваше, че служители на ООН „се шегуваха, че ще изключат ескалатора“. Хората, които са го направили, трябва да бъдат арестувани! След това, докато стоях пред телевизионна аудитория от милиони хора по целия свят и важни лидери в залата, телепромптерът ми не заработи. Екранът си напълно черен. Веднага си помислих: „Уау, първо инцидентът с ескалатора, а сега и телепромптерът не работи. Какво е това място?“ Тогава продължих да държа речта си без телепромптер, който заработи около 15 минути по-късно. Добрата новина е, че речта получи фантастични отзиви.

Може би са оценили факта, че много малко хора биха могли да направят това, което аз направих. И трето, след като изнесох речта, ми казаха, че звукът в аудиторията, където се проведе речта, е бил напълно изключен и че световните лидери, освен ако не са използвали слушалките на преводачите, не са чули нищо. Първият човек, когото видях в края на речта, беше Мелания, която седеше точно отпред. Попитах я: „Как се справих?“ А тя ми отговори: „Не чух нито една дума от това, което каза.“ Това не беше съвпадение, а троен саботаж в ООН. Те трябва да се срамуват от себе си. Изпращам копие от това писмо до генералния секретар и изисквам незабавно разследване. Нищо чудно, че ООН не е успяла да изпълни задачата, за която е създадена. Всички записи от камерите за сигурност на ескалатора трябва да бъдат запазени, особено тези от бутона за аварийно спиране. Тайните служби са ангажирани. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".