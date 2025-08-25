Тръмп: Наричат ме президент на Европа

OFFNews 25 август 2025 в 19:55 1227 9
Доналд Тръмп

Снимка Getty images
Доналд Тръмп

Мисля, че нашата нация сега е най-уважаваната нация навсякъде по света. Видяхте това с европейските лидери в петък. Видяхте това с НАТО, когато се съгласиха да преминат от 2% разходи за отбрана, които не бяха плащани, до 5% с цялостно заплащане.

Това обяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом

Полу на шега той допълни:

"Те уважават вашия президент до ниво, че шеговито ме наричат ​​президента на Европа".

Тръмп сподели, че смята това за "чест", добавяйки, че "харесва" Европа.

    13307

    9

    AntiZ

    25.08 2025 в 23:06

    -0
    +3
    Цял свят го нарича идиот, "президент на Европа" бил...

    2905

    8

    ОнаясМетлата

    25.08 2025 в 20:46

    -0
    +0
    Кои са тези "те" и в стаята с нас ли са?

    3055

    7

    helper68

    25.08 2025 в 20:42

    -0
    +0
    Перчема настоява, че не е диктатор: - Тръмп мобилизира до 1700 войници от Националната гвардия в 19 щата, за да разшири мерките срещу престъпността и имиграцията
    Администрацията на Тръмп съобщава, че планира да мобилизира до 1700 войници от Националната гвардия в 19 щата през следващите седмици, за да подпомогне репресиите срещу имиграцията и престъпността. Това е драматично разширение на спорната операция, в която федерални агенти и войници от Националната гвардия извършват действия в целия Вашингтон.
    Войските , които ще бъдат активирани до голяма степен в щати , контролирани от републиканците, ще служат в подкрепа на операциите на администрацията по имиграция и митнически контрол , както и на други приоритети на правоприлагането, според коментар на неназовани служители на Пентагона и документи, получени от Fox News. - The Independent

    3055

    6

    helper68

    25.08 2025 в 20:39

    -0
    +0
    Иска му се на горкият да е на ''пиедестал'' ма нестава..

    Тръмп настоява, че не е диктатор, но твърди, че много хора смятат, че САЩ биха могли да използват такъв.
    Президентът Доналд Тръмп отхвърли критиките, че действа като „ диктатор “, като разполага федерални правоохранителни органи в градовете на САЩ за контрол на престъпността, но настоя, че някои хора смятат, че страната би могла да се възползва от такава. - The Independent

    3005

    5

    Бен Булбин

    25.08 2025 в 20:32

    -0
    +0
    Като го въдворят ще се срещне и с Наполеон, и с Бонапарт......

    3915

    4

    Constanza

    25.08 2025 в 20:28

    -0
    +3
    Все си прави устата - я за крал, я за папа, я за президент на Европа - и все не минава. Поне за президент на Щатите още го държат по някаква причина, с всичките произтичащи от това последици.

    3532

    3

    Деспин Митрев

    25.08 2025 в 20:25

    -0
    +6
    примиряват и уважават са различни неща.

    24568

    2

    dolivo

    25.08 2025 в 20:15

    -6
    +0
    хахаха

    ей машала

    Европистан обича Тръмп

    17969

    1

    Nick F

    25.08 2025 в 20:12

    -0
    +9
    Интересно кой друг освен него го нарича "президента на Европа"?
     
