Тръмп: Наричат ме президент на Европа

Мисля, че нашата нация сега е най-уважаваната нация навсякъде по света. Видяхте това с европейските лидери в петък. Видяхте това с НАТО, когато се съгласиха да преминат от 2% разходи за отбрана, които не бяха плащани, до 5% с цялостно заплащане.
Това обяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом
Полу на шега той допълни:
"Те уважават вашия президент до ниво, че шеговито ме наричат президента на Европа".
Тръмп сподели, че смята това за "чест", добавяйки, че "харесва" Европа.
25.08 2025 в 23:06
25.08 2025 в 20:46
Администрацията на Тръмп съобщава, че планира да мобилизира до 1700 войници от Националната гвардия в 19 щата през следващите седмици, за да подпомогне репресиите срещу имиграцията и престъпността. Това е драматично разширение на спорната операция, в която федерални агенти и войници от Националната гвардия извършват действия в целия Вашингтон.
Войските , които ще бъдат активирани до голяма степен в щати , контролирани от републиканците, ще служат в подкрепа на операциите на администрацията по имиграция и митнически контрол , както и на други приоритети на правоприлагането, според коментар на неназовани служители на Пентагона и документи, получени от Fox News. - The Independent
Тръмп настоява, че не е диктатор, но твърди, че много хора смятат, че САЩ биха могли да използват такъв.
Президентът Доналд Тръмп отхвърли критиките, че действа като „ диктатор “, като разполага федерални правоохранителни органи в градовете на САЩ за контрол на престъпността, но настоя, че някои хора смятат, че страната би могла да се възползва от такава. - The Independent
ей машала
Европистан обича Тръмп
