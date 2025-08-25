Тръмп: Наричат ме президент на Европа

Мисля, че нашата нация сега е най-уважаваната нация навсякъде по света. Видяхте това с европейските лидери в петък. Видяхте това с НАТО, когато се съгласиха да преминат от 2% разходи за отбрана, които не бяха плащани, до 5% с цялостно заплащане.

Това обяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом

Полу на шега той допълни:

"Те уважават вашия президент до ниво, че шеговито ме наричат ​​президента на Европа".

Тръмп сподели, че смята това за "чест", добавяйки, че "харесва" Европа.