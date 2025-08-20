Тръмп нареди да боядисат оградата с Мексико в черно, за да е по-трудно катеренето ѝ

Правителството на САЩ планира оградата по южната граница с Мексико да бъде боядисана в черно, за да я направи прекалено гореща за катерене, заяви министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноъм, предаде ДПА.

Мярката има за цел да възпрепятства незаконното преминаване на границата.

Ноъм заяви, че оградата, съставена от плътно разположени метални колони, вече е "много, много трудна за прескачане, почти невъзможна", и се простира дълбоко в земята, което прави прокопаването на тунел под нея изключително трудно.

Министърката, която говори на пресконференция в Ню Мексико, добави, че боядисването на цялата конструкция в черно е "по специално искане" на президента на САЩ Доналд Тръмп. Тази мярка ще повиши температурата на повърхността при горещи условия и ще направи преминаването още по-трудно, заяви Ноъм.

Преди да бъде избран за президент през 2016 г., Тръмп обеща да построи стена по протежение на южната граница с дължина около 3200 километра, за да не допуска нелегални имигранти. Той започна изграждането на конструкцията по време на първия си мандат и се ангажира да я завърши в следващите години.