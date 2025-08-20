Тръмп нареди да боядисат оградата с Мексико в черно, за да е по-трудно катеренето ѝ

Правителството на САЩ планира оградата по южната граница с Мексико да бъде боядисана в черно, за да я направи прекалено гореща за катерене, заяви министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноъм, предаде ДПА.
Мярката има за цел да възпрепятства незаконното преминаване на границата.
Ноъм заяви, че оградата, съставена от плътно разположени метални колони, вече е "много, много трудна за прескачане, почти невъзможна", и се простира дълбоко в земята, което прави прокопаването на тунел под нея изключително трудно.
Министърката, която говори на пресконференция в Ню Мексико, добави, че боядисването на цялата конструкция в черно е "по специално искане" на президента на САЩ Доналд Тръмп. Тази мярка ще повиши температурата на повърхността при горещи условия и ще направи преминаването още по-трудно, заяви Ноъм.
Преди да бъде избран за президент през 2016 г., Тръмп обеща да построи стена по протежение на южната граница с дължина около 3200 километра, за да не допуска нелегални имигранти. Той започна изграждането на конструкцията по време на първия си мандат и се ангажира да я завърши в следващите години.
Те защото я катерят стената денем на слънце и то в жегата. А зимата пак ли ще е гореща стената от слънцето?
Нас ни управляваше Тодор Живков, сума ти години ни управлява Бойко Борисов, но не мислех че някой със същия изказ и манталитет ще управлява и САЩ. Та неговите хора пиха белина, за да се борят с Ковид 19.
Тръмп казва, че е „възможно“ Путин не иска да сключва сделка за прекратяване на войната в Украйна
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/trump-ukraine-russia-putin-zelensky-troops-peace-deal-live-b2810735. html
Ами ''другарки и ''другари'' толкова от разходката на евро лидерите и преговорите със 'саркастика 'супермен'' и неговите игри на ''сделка или не''.. Все пак ''супермен'' е пркратил 6-7 войни, стига му толкова..:)))
Белият дом току-що смекчи единствената отстъпка, която може да твърди, че Тръмп е спечелил от Путин - сигурността на Украйна
„Ще разберем за президента Путин през следващите няколко седмици“, каза самият Тръмп пред репортери във вторник. „Възможно е той да не иска да сключи сделка.“
- The Independ
Среща Тръмп-Зеленски на живо: САЩ заявява, че няма войски на място в Украйна, но не изключва въздушни патрули
Президентът Доналд Тръмп заяви, че обмисля изпращането на въздушна подкрепа на Украйна като част от гаранциите за сигурност за страната.
Днес се отказа и от въздушната подкрепа, ''уникален'' саркастика.. :)))
Доналд Тръмп намекна, че САЩ може да окажат въздушна подкрепа на Украйна като част от пакет от гаранции за сигурност за прекратяване на войната с Русия.
А за срещата Зеленски-Путин, щяла да бъде по-добре без него, перчема тотално се оплете в измишльотините си.. :))))
„Сега мисля, че би било по-добре, ако се срещнат без мен. Ако е необходимо, ще отида“, добави той. Коментарите идват само три дни след като Тръмп заяви, че „и двамата ме искат там и аз ще бъда там“, след срещата му на върха в Аляска с Путин.
- The Independ
Докато седеше до украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет, Доналд Тръмп отново се похвали, че е сложил край на „шест войни“ за толкова месеца – без да договори нито едно прекратяване на огъня „Ако погледнете шестте сделки, които сключих тази година, всички те бяха във война . Не съм сключил никакви прекратявания на огъня“, каза Тръмп, преди да се обърне към Зеленски и да добави: „Не мисля, че ви е необходимо прекратяване на огъня.“
След пътуването си до Шотландия миналия месец, Тръмп многократно повтори версия на твърдението си, че е прекратил войните „с около една на месец“, според PolitiFact . По-рано в понеделник президентът публикува в Truth Social, че в един от случаите е предотвратил „възможно неясно бедствие“.
До вторник сутринта Тръмп заяви пред Fox & Friends , че администрацията му е „решила седем войни“, въпреки че президентът не уточни кой конфликт сега включва в списъка си. The Independ :)
Тръмп показва стоки, загатващи за третия му мандат, докато Зеленски посещава страната, за да се стреми към край на войната в Украйна: „Излиза през магазина за подаръци“
За да завърши срещата на украинския президент Володимир Зеленски относно стремежа към мир в разкъсваната от войната му родина , президентът на САЩ Доналд Тръмп се появи, за да покаже на украинския си колега магазина за подаръци MAGA .
Снимка , разпространяваща се в социалните мрежи, споделена от специалния асистент на президента и съветник по комуникациите Марго Мартин, показва Зеленски , взиращ се в стена от червени и бели шапки с надпис „MAGA“ и други про-Тръмп стоки в стая – напомняща магазин за подаръци – която изглежда е част от Белия дом. - The Independent
