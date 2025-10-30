Тръмп намалява наполовина митата на Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че намалява свързаните с фентанила мита за Китай от 20% на 10%, след като се срещна с китайския президент Си Цзипин в Южна Корея.

"Както знаете, преди това наложих 20% мита на Китай върху вноса на фентанил и това са значителни мита. Намалих ги с 10%. Митата влизат в сила незабавно - 10% вместо 20", обясни той пред репортери.

Администрацията на Тръмп смята, че митата са лост върху китайското правителство, за да принуди Пекин да затегне мерките за ограничаване на износа на фентанил и химикалите, използвани за производството му.

"Вярвам, че Китай ще ни помогне да се справим с проблема с фентанила. Отношенията с Китай са много добри", заяви Тръмп.

Франс прес отбеляза, че въпросът за Тайван не е бил повдигнат по време на срещата му със Си.

"Тайван изобщо не бе споменат. Тази тема не беше обсъждана", заяви Тръмп на борда на "Еър Форс 1".

Пекин претендира за суверенитет над самоуправляващия се остров, чийто най-голям поддръжник е Вашингтон, посочва АФП.

Двамата разговаряха в южнокорейския пристанищен град Пусан - близо до мястото, където по-рано състоя срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) в Гьонгджу. Тръмп съобщи, че Китай ще прекрати ограниченията върху износа на редки земни елементи и ще започне отново да купува американска соя.

Тръмп каза, че ако трябва да оценява срещата по скала от 1 до 10, то би ѝ поставил оценка 12.

След това президентът се отправи обратно към САЩ, приключвайки петдневната си обиколка в Азия, включваща посещения в Малайзия, Япония и Южна Корея. Американският държавен глава каза още, че ще посети Китай през април догодина и че се планира и посещение на Си Цзинпин в САЩ.