Тръмп критикува Байдън, че не е позволил на Украйна да атакува Русия

Американският президент Доналд Тръмп разкритикува предшественика си Джо Байдън за това, че след началото на пълномащабната война в Украйна не е позволил на украинската армия да атакува руска територия.

Американските оръжия да се ползват само за отбрана бе ключово условия за предоставянето на американската военна помощ. Едва в края на мандата на Байдън това условия бе смекчено.

В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа:

Много е трудно, ако не и невъзможно, да се спечели война, без да се атакува страната на нападателите. Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Същото важи и за Украйна и Русия. Нечестният и крайно некомпетентен Джо Байдън не позволи на Украйна да ОТВЪРНЕ НА УДАРА, а само да СЕ ЗАЩИТИ. Какво донесе това? Независимо от всичко, това е война, която НИКОГА не би се случила, ако аз бях президент – НУЛЕВ ШАНС. Предстоят интересни времена!!!

Тръмп не пояснява дали има предвид конкретни стъпки или промяна в условията за военната помощ.

В момента военни и дипломати преговарят за подготовката на разговори за мирно споразумение и евентуални гаранции за сигурността на Украйна, ако такова споразумение стане факт. Информациите за успеха на дипломатическите совалки са разнопосочни. Според някои източници, цитирани от "Ройтерс", руският президент Владимир Путин по време на срещата в Аляска е дал се разбере, че би отстъпил част от досегашните си териториални претенции, като в замяна настоява Украйна за забрави за членство в НАТО и за разполагане на западни войски там. Според други източници, цитирани от в. "Гардиън", Тръмп засега няма напредък в организирането на среща Зеленски-Путин.