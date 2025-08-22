Тръмп критикува Байдън, че не е позволил на Украйна да атакува Русия

Американският президент Доналд Тръмп разкритикува предшественика си Джо Байдън за това, че след началото на пълномащабната война в Украйна не е позволил на украинската армия да атакува руска територия.
Американските оръжия да се ползват само за отбрана бе ключово условия за предоставянето на американската военна помощ. Едва в края на мандата на Байдън това условия бе смекчено.
В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа:
Много е трудно, ако не и невъзможно, да се спечели война, без да се атакува страната на нападателите. Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Същото важи и за Украйна и Русия. Нечестният и крайно некомпетентен Джо Байдън не позволи на Украйна да ОТВЪРНЕ НА УДАРА, а само да СЕ ЗАЩИТИ. Какво донесе това? Независимо от всичко, това е война, която НИКОГА не би се случила, ако аз бях президент – НУЛЕВ ШАНС. Предстоят интересни времена!!!
Тръмп не пояснява дали има предвид конкретни стъпки или промяна в условията за военната помощ.
В момента военни и дипломати преговарят за подготовката на разговори за мирно споразумение и евентуални гаранции за сигурността на Украйна, ако такова споразумение стане факт. Информациите за успеха на дипломатическите совалки са разнопосочни. Според някои източници, цитирани от "Ройтерс", руският президент Владимир Путин по време на срещата в Аляска е дал се разбере, че би отстъпил част от досегашните си териториални претенции, като в замяна настоява Украйна за забрави за членство в НАТО и за разполагане на западни войски там. Според други източници, цитирани от в. "Гардиън", Тръмп засега няма напредък в организирането на среща Зеленски-Путин.
3055
7
22.08 2025 в 15:38
Избирателите не харесват Големия, красив закон. Тръмп изпраща Ванс да промени мнението им.
Доналд Тръмп има проблем с „един, голям, красив законопроект“ : поредица от анкети показват, че обществеността не го харесва.
Все по-често избирателите застават на страната на демократите, които предпочитат да наричат законодателството на г-н Тръмп „големия, грозен законопроект“.
В четвъртък г-н Тръмп изпрати най-доброто си куче за атака и отстраняване на неизправности в ключовия щат Джорджия, за да се опита да промени това. - The Telegraph
от коментар: I wouldn't vote republican as long as I live!!
542
6
22.08 2025 в 12:03
3055
5
22.08 2025 в 11:51
САЩ спират обмена на разузнавателна информация за преговорите между Украйна и Русия с най-близките си съюзници, според доклад
САЩ са преустановили обмена на разузнавателна информация относно мирните преговори между Украйна и Русия с най-близките си съюзници, съобщава CBS News.
Тулси Габард, директор на националното разузнаване, инструктира индустрията да не споделя никаква информация за напредъка на мирните преговори, дори с агенциите на страните от „Петте очи“, алианс, който включва САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия.
Това е според двама източници от разузнаването, говорещи пред CBS News, които заявиха, че цялата информация и анализи, свързани с разговорите, не могат да бъдат споделяни с други държави или чуждестранни граждани.
3055
4
22.08 2025 в 11:49
- скара се със целият свят.
- превръща ''хамерика'' във втори ''СССР''.
- превърна ''белата каща'' в панаирно село..
- продължава да плямпа врели не кипели, свеки ден..
2970
3
22.08 2025 в 11:25
3141
2
22.08 2025 в 11:01
3243
1
22.08 2025 в 10:57
