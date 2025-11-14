Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е поискал от Министерството на правосъдието да разследва предполагаемите връзки на Джефри Епстийн с "Джей Пи Морган" и няколко видни фигури от Демократическата партия, включително бившия президент Бил Клинтън, съобщи Ройтерс.
До искането се стигна, след като конгресна комисия публикува хиляди документи, които повдигнаха нови въпроси за връзките на Тръмп с осъдения сексуален престъпник.
Освен Клинтън, който се сприятелява с покойния финансист в началото на новия век, Тръмп заяви, че е поискал от Министерството на правосъдието да разследва бившия министър на финансите Лари Съмърс и Рийд Хофман, основател на "Линкдин", който е и известен дарител на Демократическата партия.
"Епстийн беше демократ и той е проблем на демократите, а не на републиканците!", написа президентът на САЩ в социалните мрежи. "Всички знаят за него, не губете времето си с Тръмп. Имам страна за управляване!“
Министерството на правосъдието засега не е коментирало. Все още няма реакция и от страна на "Джей Пи Морган" и другите засегнати в изказването на Тръмп.
Макар и 90% от републиканците да казват, че като цяло одобряват работата на Тръмп в Белия дом, само 40% посочват, че одобряват поведението му по отношение на аферата "Епстийн", показват резултатите от проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено през октомври.
