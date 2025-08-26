Тръмп иска да преименува Пентагона на Министерство на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че неговата администрация в следващите дни ще промени името на министерството на отбраната на министерство на войната, съобщава „Политико“. Според Тръмп настоящото название, което министерството носи от 40-те години, е „твърде отбранително“.

„Искаме да бъдем отбранителни, но искаме да бъдем настъпателни, ако се наложи“, каза той пред репортери по време на събитие в Овалния кабинет в понеделник следобед.

Президентът тества името „Министерство на войната“ по време на серия публични прояви в Белия дом в понеделник, включително среща с южнокорейския президент Лий Дже-мьон. Той твърди, че Съединените щати имат „невероятна история на победи“ под старото име, визирайки Първата и Втората световна война.

Президентът каза по-рано в понеделник, че промяната вероятно ще бъде направена „през следващата седмица или нещо такова“. Часове по-късно добави, че ще остави решението на секретаря по отбраната Пийт Хегсет.

На въпрос дали Конгресът трябва да одобри връщането на старото име на агенцията, тъй като именно законодателите са гласували първоначалното преименуване, Тръмп каза, че не мисли така.

Президентът от месеци на шега споменава възможна промяна на името на най-голямата агенция на федералното правителство, като миналия месец в публикация в Truth Social дори нарече Хегсет „министър на войната“. По време на пресконференция през юни той заяви, че старото наименование е било изоставено, защото американците станали станахме политически коректни.

Първоначалното преименуване се случва след Втората световна война като част от по-широка реорганизация на американските въоръжени сили, която обединява армията и флота в едно ведомство. Министерството на войната, което ръководи армията, датира от първия мандат на президента Джордж Вашингтон, но в края на 1790-те години Конгресът създава отделно Морско министерство, което да отговаря за новосформираните военноморски сили и по-късно за морската пехота. Двете агенции функционират отделно повече от век.

Президентът Хари Труман настоява различните видове войски да бъдат обединени в едно Министерство на националната отбрана през 1947 г., като казва пред Конгреса, че този ход е необходим, за да се „намалят разходите и същевременно да се засили националната ни сигурност“.