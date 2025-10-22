Тръмп иска 230 милиона долара от собственото си Министерство на правосъдието

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че ще поиска 230 милиона долара от собственото си Министерство на правосъдието като компенсация за минали разследвания срещу него.

Тази ситуация е прецедент в американската история. Като кандидат за президент, Тръмп беше разследван от федералните органи и в крайна сметка спечели изборите, поемайки управлението на същото правителство, което сега трябва да разгледа неговите твърдения.

Тръмп подаде жалби чрез административна процедура, която предшества съдебните дела. Първото искано обезщетение е свързано с редица предполагаеми нарушения на правата му, включително разследването на ФБР и специалния прокурор за руска намеса в изборите и възможни връзки с кампанията на Тръмп от 2016 г.

Втората жалба обвинява ФБР в нарушаване на правото на личен живот на Тръмп чрез претърсване на Mar-a-Lago, неговия клуб и резиденция във Флорида, през 2022 г. за класифицирани документи.

New York Тimes първи съобщиха новината, че Тръмп ще търси компенсация от Министерството на правосъдието. Попитан за този въпрос в Белия дом, след публикуването на статията в New York Тimes, президентът отговори:

"Бях много наранен и всички пари, които бих получил, ще са за благотворителност." "Аз съм този, който взема решението, и това решение трябва да мине през моето бюро, а е ужасно странно да вземам решение, с което си плащам сам."

Административните искове технически не са съдебни дела. Жалбите от такъв характер се подават първо в Министерството на правосъдието по стандартен формуляр, за да се прецени дали може да се постигне споразумение без съдебно дело във федерален съд. Ако министерството официално отхвърли такъв иск или откаже да предприеме действия по него, лицето може да заведе дело в съда. Но Тръмп преговаря, по същество, със своите подчинени.

Според правилника на Министерството на правосъдието, споразуменията по искове срещу министерството за повече от 4 милиона долара "трябва да бъдат одобрени от заместник-генералния прокурор или помощник-генералния прокурор".

Настоящият заместник-генерален прокурор Тод Бланш беше водещ адвокат по наказателни дела на Тръмп и по време на изслушването за потвърждаване на назначението му през февруари заяви, че отношенията му с президента като адвокат и клиент продължават.

Обезщетението ще бъде финансирано от средствата на данъкоплатците.

Ако администрацията на Тръмп изплати на президента огромната сума, може да не последва незабавно официално обявление за това, тъй като Министерството на правосъдието не изисква изрично публично обявяване на споразуменията, сключени по административни искове, преди те да се превърнат в съдебни дела.