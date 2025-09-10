Тръмп е ''изключително недоволен'' от израелската атака по Доха

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил "изключително недоволен" от израелската въздушна атака по катарската столица Доха, предаде Би Би Си.

„Това не допринася нито за целите на Израел, нито за тези на САЩ“, подчерта Тръмп, определяйки удара по политическото крило на „Хамас“ като „нещастен“.

Доналд Тръмп отхвърли подозренията, че той е дал зелена светлина на Израел да удари „Хамас" в Катар. Той уточни, че администрацията му е получила информация за атаката твърде късно – едва когато тя вече е била в ход. В публикация в Truth Social президентът добави, че е разпоредил на специалния си пратеник Стив Уиткоф да предупреди Катар, но американското известие е пристигнало „за съжаление, твърде късно, за да предотврати удара“.

От своя страна говорител на катарското външно министерство потвърди, че информацията от САЩ е дошла едва „по време на експлозиите, причинени от израелската атака в Доха“.

При въздушния удар в Доха са загинали петима от по-низшите им членове и един катарски служител по сигурността, но че всички техни лидери са оцелели при атаката. Единствено синът на лидера на „Хамас“ Халил ал-Хая е бил убит.

Групировката в понеделник пое отговорност за нападение с огнестрелно оръжие в Йерусалим, при което загинаха шестима души.