Това ли е оръжието, с което Украйна ще събори Кримския мост

Украйна представи новата си гигантска роботизирана подводница ТОЛОКА-1000 (ТЛК-1000) на изложение в Лвов. Според производителя, тя има полезен товар до пет тона и е предназначена за поставяне на мини и унищожаване на големи стационарни цели.

Според Forbes, подобно оръжие теоретично би могло да представлява сериозна заплаха за руската инфраструктура, по-специално за моста през Керченския пролив и офшорните платформи в Черно море.

Украйна вече се е утвърдила като лидер в използването на бойни дронове – от малки FPV дронове до големи „бомбардировачи“ – които са нанесли значителни загуби на руските сили. Следващата стъпка е навлизането в подводното царство: моделът ТЛК-1000 допълва линия, която включва също ТЛК-150 и ТЛК-400, вариращи от компактни „умни торпеда“ до големи автономни превозни средства.

Въз основа на наличните спецификации:

TLK-150 - „интелигентно торпедо“ с електрическо задвижване и бойна глава с тегло до 15-50 кг, с обхват до 60 мили;

TLK-400 - подводен дрон с дължина приблизително 40 фута, с автономност до 2 месеца, обхват от приблизително 800 мили и товароносимост до 1000 паунда;

TLK-1000 - флагманът на линията, с товароносимост до 5 тона, способен да работи на значителни дълбочини и разстояния.

Производителите наблягат на използването на изкуствен интелект за навигация и автономно вземане на решения, въпреки че подробности за тестването и ограниченията на тези системи не се оповестяват публично.