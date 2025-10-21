Торнадо взе жертва във Франция, други четирима са тежко ранени

Внезапно и силно торнадо връхлетя няколко населени места северно от Париж, като повали три строителни крана и отнесе покриви, предаде Франс прес.

Най-засегнат от внезапно формиралия се смерч е град Ермонт, на около 20 км североизточно от Париж.

Загинал е 23- годишен работник на строителен обект. Има още 10 ранени, от които 4 са в тежко състояние с опасност за живота.

Видеоклипове, публикувани в "Екс", показват как трите крана рухват един след друг в рамките на няколко секунди: единият - на строителна площадка, втори - върху медико-социално заведение, без да причини жертви, и трети - върху жилищна сграда.

Tornado hits Ermont & Eaubonne, Val-d'Oise, France. 1 dead, multiple injured.



Heavy damage, 3 cranes down, many roofs blown off, trees uprooted.



Serious destruction in these municipalities. #tornade pic.twitter.com/8nRLUNBQDz — GeoTechWar (@geotechwar) October 20, 2025

Природното бедствие разруши и покриви на къщи.

За справяне с последиците на място са изпратени 80 пожарникари, 50 полицаи и 20 души от службата за спешна медицинска помощ